Les agriculteurs se sont mobilisés dans toute la France — KONRAD K./SIPA

Des opérations escargots qui débutent tout juste et déjà plusieurs axes bloqués. Depuis 10 heures ce mercredi, de nombreux agriculteurs se sont rassemblés en divers points de la métropole pour gagner Lyon dans le cadre d’une journée nationale d’action.

#InfoTrafic



En raison d’une manifestation d’agriculteurs, la circulation est perturbée :



❌A466 coupée dans le sens A46 nord vers A6



❌A6 coupée dans le sens nord/sud à Anse



❌A47 coupée en direction de Lyon au niveau de La Madeleine. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 27, 2019

A 10 heures, plusieurs autoroutes étaient coupées à la circulation en direction du centre de Lyon, selon Onlymoov, site d’infos trafic de l’agglomération Lyonnaise. L’A6, où des tracteurs roulent au ralenti et où des pneus ont été brûlés sur les voies, a été fermée à hauteur de Anse en direction de Lyon, l’A466 à hauteur de Quincieux et l’A47 au niveau de La Madeleine. L’accès à l’A42 depuis l’A46 Nord et la Rocade Est est impossible au niveau du Nœud des Iles en direction de Lyon.

Près de 400 #agriculteurs bloquent depuis ce matin les entrées de #Lyon (A47 Givors, A6 Limonest et A42 Vaulx-en-Velin) et Clermont-F. (A71 Gerzat). A l'appel de @FRSEA_AURA et @JA_AURA ils demandent des mesures concrètes pour un meilleur revenu https://t.co/L5qyn85eiX — L'Agriculture Drômoise (@agridromoise) November 27, 2019

Un blocage commence à se mettre en place à #Lyon sur l'A6 par les #agriculteurs. pic.twitter.com/VXzAQLQH1D — Thomas 11 (@Thomas39828223) November 27, 2019

[11h04] #InfoTrafic #Lyon fermeture de l'A6 direction Lyon au km 431 au nœud de Anse + fermeture de l'A466 direction Lyon. La jonction A46N-A42 direction Lyon est aussi fermée. Manifestation des agriculteurs. Ecoutez #AutorouteINFO (1/2) — Autoroute INFO (@AutorouteINFO) November 27, 2019

Pour éviter de d'être coincés dans des embouteillages monstres, il est vivement conseillé d’éviter différents secteurs ce mercredi dans les prochaines heures : l’A6/A89 aux abords de Limonest, l’A42/A46 Nord/N346 au niveau du Nœud des Iles et l’A7/A47/A46 Sud à la hauteur du Nœud de Chasse sur Rhône, souligne Onlymoov.

Les agriculteurs sont mobilisés ce mardi à l’appel de la FNSEA pour protester contre la politique agricole du gouvernement, contre les accords libéraux de l’Union Européenne et la chute des prix de la grande distribution.