Le tram T6 sera mis en service à Lyon le 22 novembre 2019. Il va pour la première fois desservir des communes de la périphérie. — Sytral

Après avoir subi pendant trois ans les effets d’un tel chantier, les habitants de Challemel-Lacour, Moulin-à-Vent, Grange-Rouge Santy ou encore Beauvisage vont voir leur patience récompensée. A compter de ce vendredi, la ligne T6, construite à Lyon dans le prolongement de la ligne T1 pour relier Debourg aux Hôpitaux Est, est mise en service. Un chantier à plus de 161 millions d’euros destiné à compléter le maillage du réseau de transports en commun en desservant des quartiers jusqu’alors mal équipés.

RDV demain, vendredi 22 novembre, pour la mise en service de la nouvelle ligne de tramway, T6 qui relie Debourg (#Gerland) aux Hôpitaux Est https://t.co/3NTr5WGQB9 — Lyon Gerland (@LyonGerland) November 21, 2019

Cette nouvelle ligne de périphérie, qui converge vers les extérieurs de Lyon, traverse les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon ainsi que les communes de Bron et de Vénissieux. « Avec son tracé en “rocade” qui passe par des zones densément peuplées et des quartiers en profonde mutation, le T6 ambitionne de favoriser les déplacements entre de grands pôles d’activité, sans toutefois passer par le centre-ville de Lyon », rappelle le Sytral qui a fait aménager 14 stations sur les 6.7 km du tracé.

Des interconnexions multiples

La ligne est reliée aux deux lignes de métro B (à Debourg) et D (à Mermoz) et aux quatre lignes de tram T1, T2, T4 et T5 en plusieurs points de son trajet. Elle est également en interconnexion avec quatorze lignes de bus. Pour permettre à chacun de découvrir la T, le public est invité à venir voyager gratuitement à bord du tramway ce vendredi, dès 14h30 jusqu’à la fin du service.

Mais le Sytral ne compte pas s’arrêter là pour poursuivre le maillage du territoire et développer le réseau de trams qui accueille 300.000 passagers par an. L’autorité organisatrice des transports en commun envisage déjà de prolonger la ligne T6 d’ici à 2025 en créant un nouveau tracé entre les Hôpitaux Est et la Doua, en passant notamment par les quartiers Grandclément et Gratte-Ciel. Après la concertation autour du projet menée au printemps, les études de faisabilité sont toujours en cours.

Et vous ? Vous habitez l’un des quartiers traversés par la nouvelle ligne T6 et vous comptez l’utiliser ? Qu’est ce que cela va changer dans vos modes de transport, vos temps de trajets, vos habitudes quotidiennes ? Quel impact économique pour vous ? Pour répondre il vous suffit de remplir les champs si-dessous. Merci