Neige, illustration. — Mourad ALLILI/SIPA

Près de 190.000 foyers restent toujours privés d’électricité, ce vendredi soir en Rhône-Alpes, après les importantes chutes de neige, a annoncé Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité dans un communiqué. Les intempéries ont fortement perturbé le trafic sur plusieurs axes routiers et ferroviaires et ont causé la mort d’un automobiliste.

Si la situation s’améliore progressivement, 190.000 foyers étaient encore dépourvus de courant, ce vendredi soir à 20 heures, soit 140.000 de moins qu’en matinée, principalement dans la Drôme, l’Ardèche, l’Isère, le Rhône, la Loire et les Alpes-de-Haute-Provence, selon Enedis.

Des places d’hébergements d’urgence mises à disposition

« Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l’instant la date du rétablissement » complet, a déclaré Robin Devogelaere, directeur de la communication du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. La fermeture d’axes routiers a compliqué aussi la tâche des « plus de 2.000 techniciens » d’Enedis et d’entreprises partenaires (travaux et élagage) mobilisés sur le terrain, selon le gestionnaire qui a déclenché sa « Force d’intervention rapide électricité (FIRE) » en renfort.

Préfectures et collectivités locales ont identifié les lieux à réalimenter en priorité, via le réseau ou par 210 groupes électrogènes en cours d’installation ou d’acheminement. A Romans-sur-Isère dans la Drôme, département le plus touché, des commerces n’ont pas ouvert vendredi faute d’alimentation électrique, de même que la mairie. Les équipements sportifs resteront fermés ce week-end, ainsi que les écoles lundi, pour des vérifications de sécurité. La préfecture du département a mis à disposition 300 places d’hébergements en urgence, en plus du dispositif habituel, pour accueillir des personnes privées de courant.

Une chute d’arbre mortelle

Jeudi soir et dans la nuit, d’importantes chutes de neige ont touché le centre-est du pays, un épisode « particulièrement précoce dans la saison » selon Météo France qui avait placé sept départements en vigilance orange. L’organisme de prévision a relevé « des hauteurs de neige remarquables », avec 15 centimètres à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, 21 cm sur le tarmac de celui de Grenoble, 11 cm à Saint-Etienne et 10 à 15 cm autour de Valence. En Isère, un automobiliste de 63 ans a été tué par la chute d’un arbre alors qu’il tentait d’en dégager un autre tombé sur la route.

A la faveur du redoux vendredi matin, les restrictions de circulation des poids lourds sur l’A7 entre Vienne et Orange ont été levées et 1.300 camions immobilisés au sud de Valence ont repris la route. Des bouchons ont encore ralenti le trafic autoroutier dans l’après-midi. Autour de Grenoble, les trois lignes ferroviaires en direction de Lyon, Valence et Veynes (Hautes-Alpes) ont été bloquées par des chutes de branches et d’arbres sur les voies, qui ont nécessité des dizaines d’interventions depuis jeudi soir, selon la SNCF.