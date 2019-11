Lyon, le 23 Janvier 2019 Deux à cinq centimètres de neige sont tombés sur la ville de Lyon pendant la nuit mais aussi au petit matin. — Caroline Girardon

Jusqu’à 20 centimètres possibles à basse altitude et jusqu’à 30 centimètres dès 300 mètres. La métropole de Lyon risque bien de se réveiller sous la neige vendredi matin, l’agglomération étant placée en vigilance orange par Météo France, comme une large partie de la région Auvergne Rhone-Alpes. Des prévisions de chutes de neige précoces qui ne sont pas prises à la légère par les services de la métropole, qui ont détaillé ce jeudi matin le dispositif de viabilité hivernal.

Météo France a placé le département du Rhône

et le Grand Lyon en vigilance orange Neige et Verglas



Soyez prudents dans vos déplacements et suivez les conseils de sécurité de l'infographie.



Restez informés sur les conditions météorologiques — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, November 14, 2019

Selon les prévisions météo, les premiers flocons sont attendus vers 16 heures, ce qui pourrait rendre compliqués, en cas de tenue au sol, les sorties de bureaux. Pour limiter les perturbations en fin de journée, les opérations de salage devraient commencer dans la région lyonnaise dès les premières chutes de neige, attendues « en épaisseur non négligeable », précisent les services de la métropole.

Privilégiez les déplacements en métro et tramway

Environ 300 agents seront mobilisés et 50 véhicules de déneigement sont prévus. Une attention particulière devrait être portée sur les trajets des lignes fortes de bus.

La Métropole de Lyon est placée en vigilance orange "neige-verglas" par Météo France



Les chutes de neige annoncées dès 16h devraient compliquer la circulation en fin de journée



La Métropole déclenche son plan de déneigement cet après-midi



— Métropole de Lyon, November 14, 2019

Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les automobilistes sont invités à reporter leurs déplacements, en voiture dans la mesure du possible et à se reporter sur les métros et les tramways. Il est évidemment recommandé d’être doté d’équipements adaptés pour rouler.

Selon le bulletin de vigilance de Météo France, la neige devrait tomber une large partie de la nuit de jeudi à vendredi.