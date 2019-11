Un orage se prépare dans les environs de Lyon. Illustration. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Des murs qui se mettent à trembler sans prévenir. La télé qui bouge dans tous les sens, le lit qui vibre… De nombreux Lyonnais ont pu ressentir ce lundi matin un tremblement de terre relativement puissant. Rassurez-vous, vous n’avez pas rêvé et vous n’êtes pas fous si vous avez senti le sol trembler un peu avant midi.

Selon le bureau central sismologique français, un séisme « fort » d’une magnitude de 5,4 a été ressenti dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et même en Occitanie. L’épicentre a été enregistré à Montélimar dans la Drôme à 11h52 et de fortes secousses ont été ressenties jusqu’à Lyon et Montpellier.

#Séisme Montélimar

- à l'épicentre (heure locale) : 11/11/2019 11h52

- en temps universel : 11/11/2019 - 10h52



Coordonnées géographiques

Latitude : 44.5217°N Longitude : 4.7474°E

Magnitude : 5.4

Source : CEA-LDGhttps://t.co/nCwv4G14iJ — FranceSeisme (@FranceSeisme) November 11, 2019

URGENT - FRANCE - Séisme de magnitude 5.0 dans la région de Montélimar entre la Drôme et l'Ardèche. Tremblement ressenti à Lyon et Montpellier. / @LastQuake pic.twitter.com/6fP1QNrkl2 — LesNews (@LesNews) November 11, 2019

Quatre blessés dont un gravement

Trois personnes ont été légèrement blessées en raison d’une « crise de panique », a indiqué dans un tweet le préfet de l’Ardèche demandant toutefois aux habitants du Teil, localité particulièrement touchée, de « rester pour le moment à l’extérieur des habitations ».

#Seisme Ardèche | 3 blessés légers suite à crise de panique. Le maire du Teil a ouvert 3 gymnases pour les habitants. — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) November 11, 2019

Une autre personne a été plus gravement touchée à Montélimar. Grièvement blessée après la chute d’un échafaudage, elle a été transportée en urgence absolue à l’hôpital, a indiqué la préfecture de la Drôme, qui a par ailleurs précisé dans un communiqué qu’il n’y avait « pas de dégâts majeurs à ce stade » dans l’ensemble du département, « y compris sur le site nucléaire du Tricastin ».

#Séisme en Drôme Ardèche - Suite au séisme de ce matin, des répliques restent possibles. En cas réplique, adoptez les bons réflexes pour votre sécurité ⤵️ pic.twitter.com/Ys0FzSwZ49 — Préfet de la Drôme (@Prefet26) November 11, 2019

Ressenti jusqu’à Lyon

« C’est la deuxième fois que je ressens un séisme à Lyon mais celui-là était vraiment puissant », relate Davy, « tiré de son lit » par la peur. « Vu la vétusté de mon immeuble, je me suis dit… OK, tomber de six étages, ça va être chaud », poursuit-il. « J’ai vu la télévision se mettre à tourner et l’écran bouger comme une feuille de papier, j’ai eu un moment d’hésitation avant de comprendre et de me demander si c’était bien un séisme », témoigne de son côté Aurélie.

« J’avais ouvert les fenêtres de chez moi et sur le coup, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un courant d’air. Mais quand j’ai voulu refermer les vitres, j’ai vu que les rideaux ne bougeaient pas, ni les arbres dehors. Je n’ai pas compris sur le moment car j’étais loin de me douter qu’il puisse s’agir d’un séisme mais j’ai eu l’impression que ce n’était pas normal. Et quand j’ai senti le sol cette fois, j’ai fait le lien », ajoute Stéphanie, peu « rassurée sur le moment ».

🔴 #Lyon : le #séisme semble se confirmer. Magnitude de 4.9 (à confirmer) pour le moment communiquée pour la région de #Lyon. Info et carte @LastQuake pic.twitter.com/VicvXMSyV5 — Kévin Floury (@kevinfloury) November 11, 2019

Quelques minutes après les secousses, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Le tremblement de terre semble avoir été plus fortement ressenti à la Croix-Rousse mais aussi dans le 6e arrondissement de Lyon et en haut de la colline du 5e.

Le sol vient de bouger à #Lyon Croix-rousse ! Un J'habite au 4e étage et ça fait bizarre...un.petit séisme mais on l'a bien ressenti !#tremblementdeteree#seisme — Joël Philippon (@JoelPhilippon) November 11, 2019

C est moi où il y avait un mini seisme là dans mon appart ??? — Memphis DEPAY Maire de Lyon (@KlinFran_lyon) November 11, 2019

#Lyon #séisme je vient de zouker sur ma chaise à 11h54 pile j'ai ressenti 2 secousse — Évariste Galois (@gangstar187vai) November 11, 2019

Assaillis de différents appels, les pompiers de la Drôme, proche de l’épicentre ont appelé au calme.