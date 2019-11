Lyon, le 15 novembre 2018 Illustration du réseau TCL — Caroline Girardon/20 Minutes

La mesure, prévue de longue date et attendue depuis des années par les usagers, va enfin se concrétiser. A compter du 15 novembre, les quatre lignes du métro de Lyon circuleront jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis soirs, a annoncé ce mardi, comme elle a pris l’habitude de le faire sur Twitter la présidente du Sytral Fouziya Bouzerda.

J’ai le plaisir de vous annoncer que dès le 15 novembre prochain, les 4 lignes de métro circuleront jusqu’à 2h du matin 🕑 les vendredis et samedis !

Une solution de ➕ qui rend la ville plus facile, plus agile et plus durable. pic.twitter.com/0BVptKuIxf — Fouziya BOUZERDA (@FOUZIYABOUZERDA) November 5, 2019

Le prolongement de la circulation des lignes A, B, C et D, dont le coût est évalué à 1.5 millions d’euros par le Sytral, faisait partie des promesses de campagne du maire de Lyon Gérard Collomb, lors des municipales de 2014. Tout comme l’arrivée de la 4G dans les stations et souterrains du métro, effective depuis quelques semaines.

Ces dernières années, l’édile s’est fait rappeler à plusieurs reprises par des usagers cette promesse qui aura mis cinq ans à être tenue. Tout vient à point à qui sait attendre, donc.