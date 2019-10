Le Rhônexpress relie rapidement le centre de Lyon à l'aéroport. (archives) — JEAN LIOU / AFP

La circulation du tramway à Lyon et du Rhônexpress, qui assure la liaison entre le centre-ville et l’aéroport, a été perturbée jusqu’à vendredi après-midi après un nouvel acte de malveillance, le second en deux jours, a-t-on appris auprès du gestionnaire du réseau. « Après de nombreuses vérifications, essais et marches à blanc effectués, le trafic de la ligne T3 a repris progressivement » vers 16h, indique dans un communiqué Keolis, la société gestionnaire du réseau TCL.

Cependant, par mesure de sécurité, cette ligne de tramway, qui transporte habituellement 52.000 voyageurs et voyageuses par jour, circule à vitesse réduite dans le secteur de Meyzieu, où s’est produit ce nouvel incendie volontaire. « C’est pourquoi des retards sont à prévoir », précise Keolis. Le feu a été déclenché jeudi vers 21h « à la même station, sur le même multitubulaire » – un ensemble de câbles électriques – que celui de mardi soir qui avait déjà fortement perturbé jusqu’à mercredi les lignes T3, T4 et le Rhônexpress, a précisé un porte-parole de l’opérateur.

Service partiel et taxis

Alors que l’enquête débute, le maire LR de Meyzieu Christophe Quiniou a jugé « intolérables » ces actes malveillants et rappelé dans un communiqué avoir commencé à déployer des caméras de vidéosurveillance, notamment dans cette zone très fréquentée. La ligne T3 n’avait plus du tout circulé jusqu’à environ 9h vendredi matin. Un service partiel a ensuite pu être assuré entre les quartiers de La Soie et de La Part-Dieu et des autobus relais ont été mis en place, indique Keolis.

Pour les clients et clientes du Rhônexpress munis d’un titre de transport, des taxis ont assuré des rotations entre Part-Dieu et l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et des autocars ont été mis en place au départ de l’aéroport, selon un communiqué de Rhônexpress.