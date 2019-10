MOBILISATION La circulation et le stationnement seront interdits autour de la préfecture alors que les agriculteurs répondent à un appel national à la mobilisation

Les agriculteurs de la FDSEA lors d'une précédente manifestation. Illustration — G. Varela / 20 Minutes

Ils se sont donné rendez-vous en deux points de l’agglomération pour converger ensuite vers le centre de Lyon. En écho à un appel national à la mobilisation lancé par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, les agriculteurs de plusieurs départements de Rhône-Alpes ont prévu de manifester ce mardi et de bloquer la ville.

Les exploitants agricoles, qui protestent notamment contre «l’agribashing», la baisse de leurs revenus et les accords de libre-échange jugés pénalisants, ont prévu de se rejoindre à Brignais et à la Tour-de-Salvagny puis de rallier ensuite le centre-ville en tracteurs en passant par l’A7 et l’A6.

Macron réponds-nous !

Demain, les agriculteurs se mobilisent dans la région. Il est urgent que politiques et consommateurs entendent notre détresse. #sauvetonpaysan pic.twitter.com/Km9zMZwdqj — FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes (@FRSEA_AURA) October 21, 2019

En raison d'une manifestation d'agriculteurs, le stationnement et la circulation seront interdits autour de la préfecture du Rhône le mardi 22 octobre 2019 de 10h à 17h. Des perturbations sont également à prévoir dans le secteur de la préfecture.

Plus d'informations ⬇️ pic.twitter.com/wx3aoqJFAE — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 21, 2019

Un périmètre autour de la préfecture

Leur défilé sur ces grands axes devrait entraîner d’importantes perturbations sur la circulation ce mardi matin. Pour limiter les tensions aux abords de la préfecture, où les manifestants ont prévu de se rendre, les services de l’Etat ont pris des mesures.

Entre 10 h et 17 h ce mardi 22 octobre, il sera interdit de stationner et de circuler aux abords de la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon, dans un périmètre délimité par la rue Rabelais, le cours de la Liberté, l’avenue de Saxe et la rue de la Part-Dieu.

La circulation des bus et du tramway T1, circulant dans ce secteur, devrait également être perturbée selon les TCL dès l’arrivée des agriculteurs dans le centre de Lyon.