Lyon va expérimenter samedi une deuxième journée sans voiture

Après une première expérience menée le 28 septembre, le centre-ville de Lyon sera à nouveau rendu aux piétons ce samedi de 11h à 20h. La Métropole annonce vouloir procéder à quelques « ajustements » après le bilan dressé à l’issue de la première journée.

🚶‍♀️🚶‍♂️ Expériences piétonnes en presqu'île : ça reprend ce samedi 12 octobre !



Dans le centre-ville de #Lyon, priorité aux piétons, de 11h à 20h.



📍 Infos pratiques : https://t.co/ZUO2mM72Lz pic.twitter.com/1jqVGrEZhE — Métropole de Lyon (@grandlyon) October 10, 2019

Le périmètre, lui, ne changera pas. Il concerne toujours la zone comprise entre la rue Leynaud et le nord de la place Bellecour. Et s’étend de quai à quai sans que les quais ne soient eux-mêmes concernés par l’interdiction de circuler. Il inclut également le début des pentes de la Croix-Rousse ainsi que la place de la Comédie.

A noter que les parkings situés dans le périmètre sont toujours accessibles mais feront l’objet d’un fléchage spécifique.

Aujourd’hui on a expérimenté en famille la #pietonnisation de la presqu’île à #lyon. Les enfants ravis de jouer en plein milieu de la rue, courir sans stress des 🚗, de la place pour tous malgré le monde, des enfants en 🚲 , du calme... #pietonnisationdefinitive #vite @grandlyon pic.twitter.com/hoEyzrlgNh — Sarah Tayebi (@TayebiSarah) September 28, 2019

Herriot sans voiture et avec végétalisation : parfait 👌 pic.twitter.com/O38xIY6nDM — Lyon 🦁 à Vélo 🚴 (@LyonAVelo) September 28, 2019

Plus d’informations et de contrôle vis-à-vis de deux roues motorisés

Les ajustements opérés sont les suivants : dès jeudi soir, des « papillons d’information » seront posés sur les voitures stationnées dans la zone piétonne afin de prévenir les automobilistes concernés et leur demander de déplacer leur véhicule. Deux-cents panneaux d’information seront également fixés sur des potelets dans la zone d’expérimentation.

La Métropole annonce par ailleurs « un dispositif de gestion des entrées et de sorties plus efficace et plus sécurisant ». Concrètement des agents de sécurité seront déployés sur six sorties supplémentaires et une vigilance particulière sera portée vis-à-vis des motards ou des conducteurs de scooter qui ne sont pas autorisés à circuler dans la zone.

C.G.