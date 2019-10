CIRCULATION Le président de la République est attendu mercredi et jeudi entre Rhône et Saône où se déroulera l'un de sommets de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Emmanuel Macron, illustration — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Emmanuel Macron se rendra mercredi et jeudi à Lyon pour participer à la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Des nombreuses perturbations sont à prévoir.

Le quartier de l’Hôtel de Ville sera bouclé mercredi soir et celui de la cité Internationale, jeudi matin

La venue d’Emmanuel Macron à Lyon mercredi et jeudi dans le cadre de la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, va engendrer de nombreuses perturbations dans le centre-ville. Il faudra s’armer de patience pour circuler en presqu’île et éviter certains secteurs, qui ne seront pas accessibles pendant deux jours. 20 Minutes vous dresse un état des lieux.

Pas de métro mercredi soir à Hôtel de Ville

Le président de la République est attendu en mairie centrale où il doit déjeuner avec les Chefs d’État et de Gouvernement et chefs de délégation invités à la conférence. Par conséquent, le quartier sera bouclé. La station de métro Hôtel de ville sera fermée de 18h à 22h30 et ne sera pas desservie non plus par les lignes A et C.

Les itinéraires de bus déviés ou modifiés

Les différents bus desservant le quartier de l’Hôtel-de-Ville vont également voir leurs trajets grandement modifiés. Le C3, par exemple, ne circulera pas entre les arrêts Cordeliers et la gare de Saint-Paul dès 17h. Le terminus se fera exceptionnellement à Saxe-Lafayette. Le C5 ne passera pas non plus à Cordeliers et s’arrêtera à Hôtel-de-Ville.

Le C13 n’ira pas plus loin que la mairie du 1er arrondissement de Lyon dans un sens et reprendra son itinéraire normal à Terreaux Tobie rebatel dans l’autre sens. Concernant le C14, les arrêts situés entre Jean-Macé et La Feuillée d’un côté, et entre Saint-Vincent et Jean Macé, de l’autre, ne seront pas non desservis. Les perturbations concerneront également les lignes C18, 9, 19, S1 et S6.

Jeudi, les difficultés de circulation devraient être un peu moindres sur le réseau des transports en commun et se concentreront essentiellement aux abords du parc de la Tête d'Or et de la Cité Internationale, où se déroulera la conférence. Dès 4h45, la ligne C1 sera déviée et ne desservira plus les arrêts de Vittton-Belges à la Cité internationale. Et cela pour toute la journée. Même chose pour le C4 qui s’arrêtera à Egdar Quinet et le C5, qui n’empruntera pas son itinéraire habituel en évitant les arrêts situés entre Saint-Clair Quare Brosset et le parc de la Tête d'Or.