Les manifestants devraient occuper la place Bellecour une partie de la journée ce 28 septembre. Illustration. — E. Frisullo / 20 Minutes

La préfecture a pris un nouvel arrêté pour interdire les manifestations dans l’hypercentre de Lyon ce samedi.

Les « gilets jaunes » devraient organiser leur 46e acte sur la place Bellecour.

Les samedis passent et se ressemblent à Lyon. Pour l’acte 46 des « gilets jaunes », la préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté interdisant toute manifestation dans l’hypercentre de 10 heures à 22 heures. Une mesure devenue habituelle pour éviter les débordements lors de ces manifestations et limiter l’impact de la mobilisation sur l’activité commerçante.

Ce samedi, l’interdiction de manifester a sans doute également été motivée par la piétonnisation de la presqu’île, programmée pour la première fois entre 11h et 20h. Une première expérience sans voiture qui pourrait attirer une foule plus nombreuse sur le secteur.

Le préfet met en place un périmètre d’interdiction de manifestations dans l’hyper-centre de #Lyon le samedi 28 septembre 2019 de 10h00 à 22h00.



Plus d’informations

⬇️https://t.co/WuXJW7UrHJ pic.twitter.com/MQPUR1Y4aZ — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 26, 2019

Les manifestants auront donc l’impossibilité de défiler dans les artères situées dans un périmètre délimité, au nord, par la rue Puits-Gaillot et au sud par la rue de la Barre et par la rue d’Algérie, les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins et les quais Jean-Moulin et Jules Courmont. « Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor-Hugo », précise la préfecture du Rhône, indiquant que la circulation des manifestants ne sera pas empêchée sur les quais.

Notre dossier «Gilets jaunes»

Face à cette nouvelle interdiction de défiler, les manifestants devraient se rassembler place Bellecour, dès 14h, et y rester tout le reste de la journée. Un appel en ce sens a été lancé sur les réseaux sociaux par plusieurs collectifs de « gilets jaunes » qui invitent les personnes mobilisées à « occuper et réinvestir cette place emblématique » de la ville.