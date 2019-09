Davy Tissot a été désigné le 24 septembre pour représenter la France au prochain Bocuse d'Or. — Marco Bertorello / AFP

Davy Tissot sera-t-il couronné meilleur chef cuisinier au monde ? Réponse fin janvier. Le Lyonnais représentera la France lors du prochain concours du Bocuse d'Or, qui se tiendra les 29 et 30 janvier à Lyon dans le cadre du Sirha, salon international de l’hôtellerie et de la restauration et de l’alimentation.

🥇Le gagnant du Bocuse d’Or France 2019 est Davy Tissot Bravo ! Il représentera la France lors du Bocuse d’Or Europe en 2020 !#bocusedor #bocusedorfrance pic.twitter.com/VAwJecz7xq — Bocuse d'Or Official (@Bocusedor) September 24, 2019

Celui qui officie derrière les fourneaux des Saisons, restaurant gastronomique d’Ecully, a décroché sa place en finale ce mardi. Huit chefs français, sélectionnés au préalable, se sont affrontés pour empocher le fameux sésame.

Meilleur ouvrier de France en 2004

Davy Tissot a été sacré meilleur ouvrier de France en 2004 et a été formé auprès de… Paul Bocuse. Mais aussi Régis Marcon et Philippe Gauvreau. A noter qu’il a été le chef des Terrasses, restaurant de la Villa Florentine, de 2004 à 2005.

La France n’a plus remporté le Bocuse d’Or depuis 2013 et le sacre de Thibaut Ruggeri. Les Etats-Unis sont les tenants du titre. Deux ans auparavant, c’est le Norvégien Ørjan Johannessen qui avait été couronné.