Les images de la vidéosurveillance seront renvoyées au PC radio de la police municipale de Lyon. Illustration. — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La verbalisation à distance des infractions via les caméras de vidéoprotection va être testée dans l’hypercentre de Lyon à partir du week-end prochain.

Prévu depuis plusieurs mois, ce dispositif est devenu l’une des mesures phares de la mairie pour lutter contre les nuisances nocturnes en presqu’Ile.

On vous explique ce qu’il faut savoir sur ce dispositif qui va fonctionner sept jours sur sept.

Le dispositif, prévu depuis plusieurs mois, a pris ces derniers jours une dimension plus importante à Lyon, où il fait désormais partie des mesures phares de la municipalité pour lutter contre les nuisances nocturnes observées en presqu’île. Dès le week-end prochain, la vidéo-verbalisation va être mise en service dans l’hypercentre pour une durée expérimentale d’un an. 20 Minutes vous détaille ce qu’il faut savoir sur cette mesure, adoptée lundi par le conseil municipal.

Les infractions relevées via les caméras de vidéosurveillance

La police municipale n’aura plus besoin de se déplacer sur le lieu de l’infraction pour verbaliser. A compter du 28 septembre, les images de vidéoprotection traitées par le centre de supervision urbaine de Lyon seront envoyées au PC radio de la police municipale. Les fonctionnaires pourront ainsi relever à distance les infractions captées par les caméras présentes sur le périmètre concerné puis transférer le PV par voie dématérialisée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Cette dernière adressera alors par courrier la contravention à l’automobiliste concerné.

Rodéo, stationnement gênant, sens interdit…

Si toutes les infractions au code de la route sont concernées, les policiers municipaux devraient accorder une attention particulière aux comportements dangereux et gênants qui perturbent depuis des mois les nuits des résidents de la presqu’île (rodéos, vitesse excessive, feux rouges grillés…) « Quand les gens ne respectent pas des vitesses, des stops, des sens de circulation, du stationnement, la vidéo-verbalisation permettra, je le crois, une amélioration des conditions de circulation et que cesse ce désordre », a estimé lundi lors du conseil municipal l’adjoint lyonnais à la sécurité Jean-Yves Sécheresse. Pour les infractions de classe 4 notamment visées, le contrevenant s’exposera à une contravention de 135 euros et à un retrait de points sur son permis de conduire.

Un périmètre restreint

La vidéo-verbalisation ne va être testée que sur une partie de la Presqu’Ile, dans un secteur situé entre Bellecour et les Terreaux. Seules les infractions relevées dans les rues Edouard-Herriot, Emile-Zola, Paul-Chenavard, Gasparin, de Brest, de la République et sur les places des Jacobins et des Terreaux, pourront faire l’objet d’une amende à distance, selon la mairie de Lyon. Si le dispositif fait ses preuves dans le cadre de cette expérimentation, la municipalité lyonnaise n’exclut évidemment pas de l’étendre et de le pérenniser sur d’autres secteurs de la ville également problématiques.

Sept jours sur sept

La vidéo-verbalisation, qui va être signalée via des panneaux d’informations aux automobilistes dans les rues concernées, sera effective du lundi au samedi de 6 heures à minuit et le dimanche et les jours fériés, de 6 heures à 20 heures. Une amplitude horaire qui pourra être renforcée si nécessaire. « Il sera possible dès ce week-end d’y recourir sur les heures les plus critiques, à savoir de minuit à 4 heures du matin », a assuré l’adjoint. Pour permettre la verbalisation à distance la nuit, la municipalité va s’appuyer pour l’heure sur des policiers volontaires. Le cycle classique de travail des fonctionnaires pourrait ensuite évoluer, dans le cadre du renfort du service prévu par la mairie. La police municipale devrait bénéficier de quinze agents supplémentaires d’ici à la fin de l’année et d’une quinzaine d’autres en 2020.