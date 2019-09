Illustration lors de la grève des éboueurs début 2019. Ici à Saint-Genis-Laval, près de Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

La justice a confirmé en appel l’annulation des taux de la taxe poubelles en vigueur en 2015 et 2016.

Une nouvelle victoire pour l’association de contribuables lyonnais Canol qui mène bataille à ce sujet contre la métropole depuis 2011.

Mais quelles conséquences pour les riverains et les entreprises ?

Les habitants de la métropole de Lyon vont-ils pouvoir se faire rembourser la « taxe poubelles » en vigueur ces dernières années ? C’est en tout cas la question qui se pose après la récente décision de justice rendue par la cour administrative d'appel. ​Une affaire qui n’est pas nouvelle et sur laquelle 20 Minutes fait le point pour vous permettre d’y voir plus clair.

De multiples recours devant la justice

Cet été, la justice a confirmé l’annulation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pratiqués dans la métropole de Lyon en 2015 et 2016. La cour d’appel administrative a ainsi, dans son jugement rendu le 25 juillet, confirmé la décision rendue en octobre 2017 par le tribunal administratif, contre lequel la métropole avait fait appel. Ce n’est pas la première fois que la taxe du grand lyon est épinglée par la justice. Depuis 2011, l'association de contribuables Canol a systématiquement attaqué les taux fixés chaque année, estimant le produit de la taxe très fortement majoré par rapport au coût effectif du service de la collecte des ordures. En juillet dernier, Canol a remporté une autre victoire. Pour la première fois, un particulier, adhérent de l’association, a obtenu du tribunal administratif le remboursement du montant intégral de sa taxe poubelles versée en 2015. « Ce recours était un test pour voir si nous pouvions obtenir gain de cause devant la justice », explique à 20 Minutes Michel Vergnaud, vice-président de Canol. Un test avant un recours collectif.

Et après ?

Concernant l’annulation des taux 2015 et 2016, la métropole, contactée par 20 Minutes, a indiqué qu’elle étudiait le jugement rendu le 25 juillet avant de déterminer si elle ferait ou non appel. Au-delà de cette procédure, Canol a profité de l’Action en reconnaissance des droits (autorisée depuis 2016) pour engager des recours collectifs, visant à obtenir le remboursement, pour tous les habitants de la métropole, de la taxe poubelles versée en 2016, 2017 et 2018. « Notre action collective n’est pas engagée contre la métropole mais contre la Direction générale des dépenses publiques, qui a perçu cette taxe. C’est donc à elle de rembourser », ajoute Michel Vergnaud, soucieux que ces recours soient examinés prochainement par la justice. « Les jugements du tribunal administratif et de la cour d’appel sont positifs. Mais la vraie victoire sera lorsque nous aurons obtenu le remboursement pour tout le monde ».

Des centaines de millions d’euros en jeu

Pour la seule année 2016, le remboursement intégral des taxes encaissées (auprès des particuliers et des entreprises) représenterait, selon Canol, 130 millions d’euros. Et près de 400 millions sur trois ans. Soit une moyenne de 80 euros par ménages. En 2017, plusieurs entreprises ont décidé d’engager des recours contre l’Etat pour se faire rembourser la taxe. En 2017, plusieurs d’entre elles ont obtenu gain de cause. Dernière affaire en date, en novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat à rembourser à Auchan-Saint-Priest les 49.310 euros de taxe payée par l’enseigne en 2015.

Une taxe revue à la baisse

Pour se conformer à la loi et mettre fin à la bataille de longue date avec Canol, la métropole de Lyon a revu à la baisse en mars dernier les taux de sa taxe poubelles. Une diminution de près de 16 % des recettes générées par la TEOM (21 millions de recettes en moins). Une évolution insuffisante selon Canol, qui a de nouveau déposé un recours en justice en mai contre les taux 2019. « Malgré la diminution de la recette prévue, 112 millions d’euros au lieu de 130 millions précédemment, ce montant présente encore une majoration de 40 % du coût du service tel qu’on peut l’estimer », indiquait alors l’association. Cette requête n’a pas encore été examinée par le tribunal administratif.