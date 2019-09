Illustration du métro à Lyon sur la ligne D. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Des arrêts de bus pleins à craquer, de nombreux Lyonnais contraints à la marche pour se rendre au boulot. Ce lundi matin, le métro D ne fonctionne pas à Lyon en raison d’une panne informatique, en cours depuis l'ouverture du réseau. Une véritable galère en ce jour de rentrée pour les usagers TCL, cette ligne était la plus importante et la plus empruntée de la ville.

Des bus relais

Le trafic ne devrait pas reprendre avant midi au plus tôt, selon les prévisions mises à jour sur le site des TCL. Pour limiter la gêne des voyageurs, des bus relais ont été mis en place dès l’aube sur plusieurs tronçons de la ligne : entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, entre Gorge de Loup et le Vieux Lyon, entre Gorge de Loup et Saxe Gambetta, entre Saxe et Grange Blanche. Des navettes circulent enfin entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux.

Pour suivre l’évoloution du trafic de la ligne D dans la matinée, rendez-vous sur le site des TCL.