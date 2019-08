Une voiture de gendarmerie. Illustration. — F. Lodi - Sipa

Cela fait maintenant dix jours que Lorraine Ragin a disparu. La jeune femme de 29 ans, maman d’un enfant en bas âge, a quitté son domicile situé à Bron, à côté de Lyon, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 août dernier, rapporte Le Dauphiné Libéré. Le 13 août, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie du Rhône. Le lendemain, sa voiture a été retrouvée à Beynost dans l’Ain.

Les gendarmes du Rhône invitent toute personne ayant des informations ou bien ayant aperçu la jeune femme à contacter directement le commissariat de police de Bron-Chassieu au 04 72 14 97 40.

Lorraine est toujours disparue. Sa voiture et son téléphone ont été retrouvé sur la commune de Beynost mais toujours aucun signe d'elle. Des recherches à pieds sont faites par des proches, amis, et inconnus. @PoliceNat69 @Gendarmerie_69 @F3Rhone_Alpes @BFMTV pic.twitter.com/kLc48jAzkF — Marjolaine Tichoux (@MarjoTichoux) August 16, 2019

Sa maman appelle à l’aide

Sur sa page Facebook, la maman de Lorraine a publié un déchirant message ce lundi soir. Elle y supplie sa fille de revenir. « Je t’en supplie si jamais tu lis ce message, fais-moi un signe, donne-moi de tes nouvelles, écrit-elle. Amour de ma vie je n’en peux plus de supporter ton absence. » Elle s’adresse ensuite à ceux qui pourraient éventuellement être en compagnie de Lorraine : « Si jamais quelqu’un sait où elle se trouve et qui pense lui rendre service en croyant la protéger, ayez pitié de notre souffrance et essayez de la raisonner pour qu’elle rentre retrouver sa famille. »