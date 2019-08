Un périmètre de sécurité a été installé rue Giuseppe Verdi à Lyon — Google Maps

Trois jours après, le périmètre de sécurité est toujours en place rue Giuseppe Verdi, dans le premier arrondissement de Lyon. Après l’affaissement du cinquième étage sur le niveau inférieur dimanche soir, un expert s’est rendu sur place afin de déterminer la dangerosité du lieu. D’après Le Progrès, la Métropole de Lyon confirme qu’un arrêté de « péril imminent » va être signé ce mercredi. L’immeuble est donc jugé dangereux et l’accès y est interdit.

Afin d’éviter tout dégât supplémentaire, un système d’étais a été installé en début de semaine, dans le cadre de travaux de mise en sécurité du bâtiment. Selon nos confrères de Lyon Mag, l’effondrement de cet étage serait dû à une poutre ancienne qui aurait cédé. Elle avait pour rôle de maintenir une partie du plafond.

Ce mercredi, les alentours de l’immeuble sont fermés à la circulation et personne ne peut accéder à cette rue très commerçante. Les deux restaurants les plus proches ont donc dû fermer leurs portes provisoirement, et aucun habitant n’a pu regagner son logement. Les services de la Métropole de Lyon indiquent qu’une visite de contrôle sera effectuée lundi prochain afin de déterminer si la rue pourra ouvrir de nouveau.