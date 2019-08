Deux usagers sur une trottinette électrique, c'est interdit ! — Mario FOURMY/SIPA

Plus de sécurité pour tous dans l’espace public, voilà le mot d’ordre des auto-écoles qui se lancent dans un nouveau défi. En juillet dernier, l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph de Lyon communiquait que 145 cas d’accidents impliquant un utilisateur de trottinettes électriques avaient été recensés depuis le début de l’année, rien que dans la capitale des Gaules. Pour remédier à ce problème, France 3 Régions relate que des formations seront proposées aux utilisateurs de trottinettes par des auto-écoles à partir du mois de septembre.

Pour l’heure, deux centres de Lyon ont accepté de proposer ces cours, portés par le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Il s’agira de créer des discussions de groupe et de sensibiliser les utilisateurs aux dangers que les trottinettes électriques peuvent entraîner. On y apprendra quels sont les équipements conseillés, ainsi que les règles de sécurité et de circulation obligatoires pour ce type de véhicule.

Prix : entre 10 et 15 euros

Cette formation collective devrait durer environ une heure et demie. Pour cela, il faudra débourser entre 10 et 15 euros selon les auto-écoles. Les établissements qui donneront ces cours en partenariat avec la société d’exploitation de trottinettes électriques Circ offriront deux trajets gratuits aux élèves. De quoi appliquer rapidement les bons conseils dispensés.