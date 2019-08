FAITS DIVERS L’accident de Montalieu-Vercieu compte une victime de plus. L’enfant de huit ans, dont la mère est décédée sur le coup, n’a pas survécu à ses blessures

Un bilan déjà dramatique qui s’alourdit. Ce jeudi, les secours ont annoncé que l’enfant de huit ans qui avait été grièvement blessé dans l’accident de Montalieu-Vercieu, en Isère, a perdu la vie. La collision s’est produite mardi 4 août, et l’enfant est décédé le lendemain à l’hôpital, d’après Le Dauphiné Libéré.

Lorsque les secours sont arrivés sur place quelques minutes après l’accident de la route, le petit garçon était en arrêt cardio-respiratoire. Il avait pu être réanimé et héliporté vers l’hôpital femme-mère-enfant de Bron, près de Lyon, en état d’urgence absolue. Au total, ce sont donc trois personnes qui ont perdu la vie dans cette collision entre deux voitures.

Au moment des faits, deux femmes sont mortes sur le coup, notamment la mère de l’enfant décédé ce mercredi, et qui était enceinte. Ce vendredi, les conducteurs des voitures étaient toujours hospitalisés, et la sixième victime est sortie de l’hôpital. Les gendarmes poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes de cet accident.