Illustration de l'intervention de pompiers et gendarmes lors d'un accident de la route. Ici en 2015 près de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

L’accident s’est produit à Montalieu-Vercieu, dans l’Isère, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Lyon. Ce mardi, peu après 20 heures, un grave choc frontal s’est produit et a fait six victimes selon Le Dauphiné Libéré. Deux femmes ont perdu la vie dans cette collision entre deux voitures et trois autres personnes sont en urgence absolue.

D’après nos confrères de France 3, l’une des deux femmes était enceinte. Elles avaient 19 et 28 ans et se trouvaient à bord du même véhicule. Toutes les deux n’ont pu être réanimées et sont décédées sur place. On ne connaît pas l’état de santé du conducteur et de l’autre passager de cette même voiture, tous les deux âgés de 21 ans. Un enfant de 10 ans, en arrêt cardio-respiratoire, a pu être réanimé par les secours. Il a été transporté à l’hôpital de Bron.

Dans le second véhicule se trouvait un homme de 48 ans. Il a été transporté dans un hôpital lyonnais dans un état grave. Plus d’une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été réquisitionnés sur les lieux, avec l’aide de deux équipes du Samu de Bourgoin-Jallieu et de Lyon, ainsi que d’une équipe médicale héliportée. L’enquête de gendarmerie est encore en cours.