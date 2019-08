Attendre son vol à l’aéroport n’est généralement pas une partie de plaisir. Ce jeudi, les voyageurs au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont pu en faire l’expérience car une partie des vols a été retardée. D’après nos confrères du Progrès, huit vols ont été repoussés d’une demi-heure. Cela a donc causé de longues files d’attente dans le terminal 1, où embarquent les passagers des voyages internationaux.

Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit. Depuis fin juillet déjà, les voyageurs passant par Lyon-Saint-Exupéry se plaignent des retards récurrents. Un syndiqué d’Alliance interrogé par Le Progrès explique ces retards par un manque d’effectifs : « Il manque au moins 20 personnes pour cette période » indique-t-il. Un autre agent pointe aussi du doigt les passages automatisés rapides de frontières extérieures (PARAFE). Ces portiques, pourtant censés fluidifier les contrôles des voyageurs, n’étaient pas ouverts ce jeudi matin.

C'est bien d'ouvrir des restos, mais le mieux serait d'avoir des contrôles aux frontières plus rapides. Des SasParafe pas ouverts, deux agents de la PAF pour 3 avions, on est en 2019??

@lyonaeroports passport control is an absolute shower of shit at LYS airport only one chap working.