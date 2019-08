ADJUGE, VENDU La vente aux enchères se tiendra aux Puces du canal de Villeurbanne, les deuxièmes plus grandes de France

Le chef Paul Bocuse devant son restaurant de Collonges-au-Mont-d'Or en 2011 — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les amateurs de cuisine seront ravis, mais pas que ! Le 5 octobre prochain, une vente aux enchères sera organisée à Villeurbanne, près de Lyon, dans la ville natale de Paul Bocuse. La vente, réalisée aux Puces du canal, le deuxième marché aux puces de France, sera également retransmise en direct sur Internet, indiquent nos confrères de Vanity Fair.

De nombreux lots seront disponibles à la vente. Les acheteurs pourront acquérir des objets en lien avec le mythique restaurant de Collonges-au-Mont-D’or, comme les célèbres soupières VGE dans lesquelles est servie (encore aujourd’hui) la célèbre soupe aux truffes noires créée par le chef pour Valéry Giscard d'Estaing.

Des meubles de l’auberge seront aussi mis aux enchères, ainsi que quelques grands crus de la collection personnelle de Paul Bocuse. Et pour les potentiels acheteurs au porte-monnaie plus garni, deux voitures Mercedes-Benz seront proposées. Les bénéfices de la vente seront reversés à la Fondation Paul Bocuse, créée en 2004. L’objectif de cette association est de permettre « l’accès à la culture culinaire au plus grand nombre ».