Pour les habitants qui restent en ville cet été ou les touristes de passage, voilà une bonne nouvelle. Du 1er au 31 août, la grande majorité du stationnement sera gratuite à Lyon. « Sur les 43.200 places payantes que compte la ville, 35.500 (la totalité de la zone Tempo) bénéficient de la gratuité », indique ce mardi la mairie.

Pour vous assurer que la zone où vous avez laissé votre véhicule est concernée, sachez que des messages d’information s’afficheront sur les horodateurs dans les différents quartiers pour confirmer aux usagers la gratuité.

L'hypercentre reste payant

Le stationnement payant sera uniquement maintenu dans les rues les plus fréquentées du centre-ville et le long de certains grands axes, pour répondre aux besoins de rotation des commerces et bureaux et éviter l’immobilisation des voitures de longue durée. Ces 7.700 places payantes sont principalement situées dans les rues de la Presqu’ile, de la place des Terreaux à Perrache, sur les quais du 5e arrondissement, dans les quartiers du Vieux-Lyon, de Vaise et sur certains secteurs de la Croix-Rousse.

Pour les habitants titulaires de la vignette résident, toutes les places situées dans les zones Tempo et Presto seront gratuites, exceptées celles habituellement interdites au stationnement résidentiel. Le plan détaillé des rues concernées par la gratuité est disponible sur le site internet de la municipalité lyonnaise.

Elisa Frisullo