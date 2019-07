Lors d'un feu d'artifice à Lyon projeté depuis la colline de Fourvière. Illustration. — P. Merle / AFP

Un défilé de mode monumental. Voilà ce que promet la ville de Lyon pour le feu d’artifice qui, à la nuit tombée, jaillira de la colline de Fourvière dimanche soir. 20 Minutes vous détaille tout ce qu’il faut savoir sur ce spectacle et autour des festivités pour s’assurer d’une soirée amusante sans stresser.

21 minutes de spectacle

Pour ce 14 juillet, la société Jacques Couturier Organisation a prévu un spectacle pyrotechnique non musical, promettant une « grande parade dans le ciel lyonnais ». Une scénographie de 21 minutes, avec dix séquences et deux bouquets finaux, qui prendra « des allures de défilé de mode monumental », détaille la mairie, avec « des fresques tumultueuses, parade dorée et des éventails de comètes ». Tout un programme à découvrir dès 22h30 en vous plaçant sur les quais de Saône ou les quais du Rhône.

Le 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré de la colline de Fourvière, à partir de 22h30 pour une durée de 20 minutes environ.

Plusieurs scènes pour danser

Entre 21 heures et minuit, trois scènes aux ambiances différentes permettront au public de danser sous les étoiles. Rendez-vous est donné sur les quais de Saône, entre les ponts Maréchal-Juin et Bonaparte (côté presqu’île). Au programme de ces bals : du swing, de la salsa ou une soirée hommage à Stevie Wonder.

Des déplacements à anticiper

Pour vous rendre en Presqu’île, mieux vaudra utiliser les transports en commun. Afin de fluidifier et sécuriser les déplacements des piétons au cours de la soirée, la circulation automobile sera en effet interdite entre 19 heures et 1 heure du matin sur une partie des quartiers Saint-Just, Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul et aux abords des quais des Célestins, Tilsitt et Saint-Antoine. Le stationnement sera interdit dès dimanche matin sur plusieurs secteurs du centre-ville détaillé sur le site de la mairie. Aucune entrée et sortie ne sera possible dans les parkings privés et publics Saint-Georges, Célestins et Saint-Antoine, à compter de 19 heures ce 14 juillet. Les bus empruntant ces secteurs seront détournés et le funiculaire cessera de fonctionner à 20 heures.