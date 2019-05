19h40: «Si l'explosion avait eu lieu dans le square, ça aurait fait un massacre»

Le gardien de l'école élémentaire Michelet située dans le périmètre de sécurité raconte la scène à notre journaliste:

«Si l'explosion avait eu lieu dans le square à 50 mètre de la Brioche dorée, ça aurait fait un massacre car il y a plus de cent enfants qui jouent là à cette heure-ci. On a respecté le plan de la ville de Lyon en confinant les enfants dans l'école et en attendant les directives».

«Il n'y a eu qu'une seule détonation, mais elle a été très forte. Il n'y a pas eu de mouvement de panique ni de cris. Plus que la détonation ce qui nous a fait comprendre que c'était spécial, c'est d'entendre autant de forces de l'ordre arriver aussi vite»