PRATIQUE Lyon Parc Auto a équipé seize de ses parcs d’un système qui permettra d’avoir accès à la 4G, même aux plus bas niveaux

Illustration d'un smartphone. — Pixabay

La 4G est déployée dans seize parkings de Lyon et Villeurbanne, gérés par LPA.

Ce service, accessible aux clients Orange, pourra bénéficier à tout le monde dès le mois de septembre.

Finies les conversations qui coupent brutalement à l’entrée du parking. Dès le mois de septembre, la 4G sera accessible dans 16 des parkings publics souterrains de Lyon et Villeurbanne gérés par LPA. Déjà accessible aux abonnés Orange, cette technologie, dans laquelle Lyon Parc Auto a investi 700.000 euros, pourra être utilisée par tous les clients des parcs quel que soit leur opérateur.

Pour équiper ses principaux parkings, LPA a créé, avec Orange, 30 km de fibre interconnectant les différents équipements publics concernés. Un local central a également été aménagé au siège de LPA aux Cordeliers, où les opérateurs peuvent raccorder leurs équipements, selon Lyon Parc Auto, qui se présente «comme le premier exploitant de parkings en France à déployer la 4G en souterrain».

C’est officiel, 16 parkings lyonnais @lpa_officiel seront équipés en 4G dès septembre prochain avec un partenariat étroit avec @OrangeAuRA #mobiliteconnectee pic.twitter.com/kc2PsC4Ht2 — Louis PELAEZ (@Louis_Pelaez) May 9, 2019

Payer son stationnement avec son mobile

«Pour les usagers du parking, cette technologie offrira une continuité du réseau, en évitant les coupures de conversation téléphonique. Elle permettra également aux particuliers et aux professionnels qui utilisent le parking comme lieu de travail ponctuel d’accéder à leurs données sur leur smartphone ou leur ordinateur», se félicite LPA ce jeudi.

Derrière cette offre de service, le déploiement de la 4G doit permettre à l’exploitant d’accélérer son développement numérique. Prochainement, les clients pourront notamment utiliser leur portable pour entrer et sortir du parking en effectuant leur paiement via leur mobile. Un service déjà possible pour les clients Orange Android qui peuvent payer de cette manière en sortie.

A Lyon, la 4G devrait également bientôt être disponible dans le métro. Le chantier en cours prévoit un équipement des stations d’ici à la fin de l’été et une possibilité pour les usagers de surfer depuis l’intérieur des rames à la fin de l’année.