Ain: Disparition d’un adolescent de 14 ans, la police lance un appel à témoins

Freddy Morel n'a plus été vu depuis le 28 avril. — Police nationale

Il a quitté son domicile de Bourg-en-Bresse samedi à 13h30, et est porté disparu depuis. La Police nationale a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Freddy Morel, un adolescent de 14 ans disparu dans l’Ain.

[#AppelàTémoins] Merci de vos partages pour aider les enquêteurs de #BourgEnBresse dans l'#Ain à retrouver Freddy Morel, 14 ans, disparu depuis le 28 avril 2018. pic.twitter.com/hL7GZjQqnj — Police Nationale (@PoliceNationale) April 30, 2018

Le jeune homme est parti à vélo pour s’entraîner pour un triathlon. Dans un parc de loisir proche, il aurait expliqué à ses copains qu’il allait effectuer à vélo l’aller-retour entre Bourg-en-Bresse et Lyon, selon Le Progrès. Il n’avait pas son téléphone portable et n’a plus donné de nouvelles depuis son départ.

De corpulence normale, il mesure 1,74m, a les cheveux châtains coupés courts et les yeux marron. Il portait un pantalon de sport noir, rouge et blanc et un casque de vélo noir. Son vélo de course est rouge avec des bandes blanches.

Toute personne ayant des informations est appelée à contacter la Sûreté départementale du commissariat de Bourg-en-Bresse au 04 74 47 20 20.