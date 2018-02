Ardèche: Le Mondial du saucisson pris d'assaut par les amateurs européens

Le premier mondial du saucisson se tiendra en Ardèche, en 2018 (illustration). — D'APRIX/SIPA

Ne cherchez plus ! Le bon plan pour les amateurs de saucissons n’est plus. À la grande (et vraie ?) surprise des organisateurs du concours mondial Rabelais du saucisson, qui se tiendra au mois de juin à Vanosc les 9 et 10 juin, en Ardèche, la liste des membres du jury est déjà close, pourtant ouverte il y a quelques jours à peine.

Il y a du monde, pour le saucisson

Close alors que L'Académie ardéchoise des amateurs de saucisson s’était donnée jusqu’à avril pour parvenir à réunir ceux qui vont avoir la chance de déguster et d’évaluer les meilleurs saucissons au monde, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Les organisateurs ont été assaillis par les volontaires de ce premier concours international indépendant permettant de distinguer les meilleurs saucissons et de les médailler. Les candidatures sont parvenues des quatre coins de France et d’Europe, voire même du Canada… Ils devront, en compagnie de professionnel, départagés 80 saucissons qui seront en compétition. Deux mille personnes sont attendues.

