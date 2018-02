Lyon: On a testé pour vous le lancer de hache

NOUVEAUTÉ Florent et Mélody Rivoire ouvrent le mardi 13 février, le premier centre de lancer de hache à Lyon…

Florent et Mélody Rivoire. Créateur de la salle de lancer de hache — Dylan Munoz

Réveillez le bûcheron qui est en vous. Saisissez-vous de votre hache et visez la cible à 4 mètres de vous. Florent et Mélody Rivoire vont ouvrir le premier centre de lancer de hache à Lyon, le mardi 13 février prochain. 20 Minutes s’est rendu près du métro Guillotière, rue de l'épée, pour se défouler et tester le concept, venu tout droit du Canada.

#insolite #tousauxabris On a testé le lancer de hache pour vous @Dylanmunoz08. Ouverture a #lyon le mardi 13 février. pic.twitter.com/xSkE7cU0B7 — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) February 9, 2018

Un coup de main à prendre

Après une brève explication de 10 minutes, place à la pratique : se familiariser avec la hache. Cette dernière ne pèse que 700 grammes. Le même poids pour les hommes et les femmes. « Pas besoin d’avoir une force de bûcheron pour toucher la cible », plaisante Florent, le copropriétaire de cette salle. À une ou deux mains, il faut ajuster son tir pour que le tranchant de la hache se plante sur la cible en bois. Et c’est vrai qu’une fois entre nos doigts, on est surpris par la légèreté de l’outil, facile à manier.

« Il faut lever le bras devant soi, le plier et relever légèrement le bas du manche lorsqu’on lâche la hache. Ce qui lui permet de lui donner une rotation », explique le couple. La cible étant dessinée sur du « bois tendre », il n’est donc pas nécessaire de jouer les Vikings de service.

Les points vont de 1 à 4, selon la précision du tir. Mon premier essai est plutôt fructueux et arrive en plein dedans. Les suivants beaucoup moins. La hache rebondit ou atterrit à côté de la cible. « Pour les nouveaux arrivants, on peut commencer à compter les points à partir du moment où la hache se plante dans le bois. Même si elle n’est pas dans la cible », ajoute Florent Rivoire. Un bon moyen de limiter la frustration.

La compétition se fait à trois maximums par cible avec comme seule limite, le temps. La partie dure 1 heure. La salle comporte 6 stands et peut donc accueillir 18 personnes en même temps. Les points sont comptés sur des papiers prévus à cet effet.

Ouvrir un espace inédit et original

« On se disait que ce genre d’endroit était quand même plus original qu’un bowling ou qu’un cinéma », confie le couple qui s’est lancé dans l’aventure après s’être renseigné auprès de leurs confrères lillois de L'hache prise.

« La journée, on accueillera essentiellement des Team Building et des groupes d’entreprises. Le soir à partir de 18 heures jusqu’à 21 heures, le centre sera surtout ouvert pour le grand public. Mais s’il y a de la place la journée on pourra évidemment leur ouvrir aussi », assure Florent.