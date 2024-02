Connaissez-vous ces 3 requins préhistoriques effrayants ?

Le mégalodon, les mégamâchoires de l’Ancien Monde

Les dents fossilisées de ce redoutable géant préhistorique sont tellement grandes que jusqu’au XVIIe siècle on pensait qu’il s’agissait de langues de dragon transformées en pierre ! Les mégalodons utilisaient les mêmes techniques de morsure que le grand requin blanc, mais leur gueule était bien plus grande. Contrairement aux requins modernes, les mégalodons chassaient les plus grosses proies de l’océan, des cétacés tels que les baleines, qui nageaient par millions dans les océans. Les signes de compression de vertèbres du mégalodon présents sur les fossiles laissent penser qu’ils attaquaient par-dessous pour percuter la baleine afin de l’étourdir avant de lui donner le coup de dent fatal.

Le stethacanthus, un aileron en forme d’enclume

Certains ancêtres des requins modernes sont de vraies curiosités. Prenez exemple sur le stethacanthus, un poisson d’environ 70 cm de longueur. Si vous le croisiez aujourd’hui, vous vous arrêteriez probablement pour admirer sa nageoire dorsale des plus surprenantes. Formant une grande enclume, elle était recouverte de petites pointes destinées, selon les scientifiques, à réduire l’effet de résistance à l’eau pour permettre au poisson de nager plus facilement. Deux “tentacules”, plus gros chez les mâles, traînaient sur l’arrière des nageoires pectorales, dont l’utilité demeure toujours un mystère. Le régime alimentaire des stethacanthus, composé de poissons et de céphalopodes comme des calmars, était similaire à celui des requins modernes.

Illustration 3D d'un stethacanthus. - Zero Smany / Shutterstock

L’helicoprion, le requin à la dentition en forme de scie circulaire

L’helicoprion, véritable énigme de l’océan, laisse les paléontologues perplexes depuis plus d’un siècle. Le point le plus déconcertant reste sans doute ses mâchoires qui ne correspondent à aucun standard moderne. La structure faisant office de mâchoire inférieure est agrémentée d’une lame unique de dents incurvée et enroulée telle une scie circulaire, appelée dents en spirale. Les fossiles de sa mâchoire ont été confondus pendant un temps avec ceux d’une espèce exotique d’ammonites avant d’être reconnus comme appartenant à cet ancien requin. L’absence d’usure du fossile peut signifier que la “mâchoire scie” était sûrement utilisée pour couper des proies comme des poissons ou des pieuvres.

Illustration 3D d'un helicoprion. - Nobu Tamura / Wikipedia

