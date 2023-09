La vie d’un habitant du Haut-Rhin, voire de sa famille et peut-être de quelques amis, a changé depuis samedi soir. Depuis que les numéros qu’il avait cochés sur sa grille du Loto du Patrimoine ont été tirés au sort. Soit les 15, 32, 40, 42, 43, et le numéro chance 4. Résultat, ce sont 18 millions d’euros qui devraient bientôt lui être remis.

Il s’agit du quatrième chanceux en Alsace cette année, selon le site tirage-gagnant.com. Trois autres avaient déjà remporté un million d’euros ou plus depuis le 1er janvier dernier. Plus largement, c’est le troisième plus gros gain jamais remporté dans la région, derrière les 40,5 millions d’euros obtenus par des Colmariens en 2015 et un autre virement de 36,1 millions en 2018.