Allez, encore un peu de patience ! Europa-Park joue (gentiment) avec les nerfs de ses futurs visiteurs. Après avoir annoncé en mai la fin des travaux sur son futur grand huit prévu pour 2024, le parc d’attractions allemand situé à une demi-heure de route de Strasbourg vient de dévoiler son nom. Un peu petit patronyme léger et facile à porter !

Roulement de tambours et bienvenue au… « Voltron Nevera powered by Rimac » ! Comme pour d’autres attractions, la famille Mack, propriétaire des lieux, s’est donc adjointe à un sponsor. Ici Rimac, un constructeur automobile croate spécialisé dans les voitures électriques. Un partenariat qui n’est pas né au hasard : Ie futur « grand huit à propulsion le plus long d’Europe (1.385 mètres) » sera installé au cœur du quartier croate.

Accessible dès 8 ans

Et la « Nevera » est un justement un modèle de sport de la marque. « Nevera vient du mot croate désignant une tempête soudaine et courte, généralement accompagnée d’éclairs, qui se produit habituellement sur la côte Adriatique croate », écrit Europa-Park dans un communiqué sans expliquer le choix « Voltron ». Celui-ci pourrait être lié à la thématique, l’électricité, avec la mise en scène de l’histoire de Nikola Tesla, inventeur du courant alternatif et distributeur de l’électricité. D’où, peut-être, l’utilisation de « Volt » dans « Voltron ».

Le futur « Stryker Coaster », qui montera à 32,5 mètres de hauteur sera également le grand huit en Europe « contenant le plus de zones d’accélérations (3 sections) ». Avec « 300 stators qui vont catapulter les trains à quatre reprises jusqu’à 90 km/h, dont une fois en arrière ». Dernières caractéristiques, il sera accessible à partir de 8 ans (ou 130 centimètres), et trois voire 4 trains circuleront en simultané. Il y aura de la place : l’attraction est prévue pour accueillir 1.600 personnes à l’heure. En 2024…