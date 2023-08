Perché sur les collines de l’Aude, le camping du Bout du Monde porte plutôt bien son nom. Dans les hauteurs de Verdun-en-Lauragais, nichée à l’ombre des arbres, se cache une aire de vacances bien particulière. Et pour découvrir ce havre de paix en plein cœur du Pays cathare, il faut accepter de s’égarer sur les routes étroites et sinueuses de la Montagne noire.

Dans une ambiance de classe verte, les vacanciers y profitent d’un camping à la ferme. Réseau quasi absent, travail dans l’étable, balade en forêt, pêche et piscine naturelle avec vue imprenable, etc. Le tout sur une dizaine d’hectares sauvages. « C’est un camping parce que l’on dort dans des tentes, mais ça n’a rien à voir avec ce qu’on peut connaître. Ici, les enfants sont libres de se promener partout. Ils profitent des balades en poneys, de la ferme et des animaux. C’est génial pour eux et reposant pour nous », commente Hélène qui a traversé toute la France avec ses deux petits enfants de 3 et 5 ans et son mari. Une semaine de « off », en plein cœur de la campagne audoise.

Un petit cottage pourrait bien vous tenter. - herve leclair

Vous l’aurez compris, il n’y a pas de « soleil et des nanas » ici mais des yourtes, des tentes safari ou encore cabanes de Hobbit et mobile home grand luxe, pour tous les budgets et toutes les envies. 110 emplacements pour recevoir des familles qui ont un grand besoin de se ressourcer et de se reconnecter à la nature.

« On est tout le temps avec les animaux, j’adore ! »

« Les petits s’éclatent dans la ferme pédagogique et on organise de nombreux ateliers pour les occuper », explique Dominique qui tient ce camping-ferme avec ses parents. Les enfants, qui affichent un sourire jusqu’aux oreilles, ne diront pas le contraire. « C’est trop bien ! On est tout le temps avec les animaux, j’adore ! En plus, on peut faire du vélo partout », témoigne tout bonhomme, Thomas, du haut de ses 8 ans, bien accroché à son petit BMX.

Les campeurs peuvent déconnecter, perdus au fin fond de la Montagne noire. - Lucie Tollon

Les adultes ne sont pas oubliés. Au Bout du monde, le repos est de mise : cours de yoga, massages, transats, etc. A Verdun-en-Lauragais, on se détend. Pas question de rester vissé à son téléphone, de penser à son travail ou à toute pollution extérieure. « On est au calme, on se détend sans avoir besoin de trop s’occuper de nos enfants et surtout on respire », explique Joris, qui a fui son poste dans un hôpital belge, le temps de quelques jours. Le temps de manger local aussi... dans l'auberge gastronomique et le bar à vin 100 % Sud Ouest, surplombant la plainte du Lauragais face aux Pyrénées.