Cela a été pendant près de 150 ans le fief des cheminots rennais. « Une ville dans la ville qui a compté jusqu’à 1.500 salariés dans les années 1930 », selon Katayoune Panahi, directrice de SNCF Immobilier. Longeant les voies ferrées et à proximité immédiate de la gare de Rennes, l’ancien technicentre industriel Pierre-Martin, construit en 1872, a tourné en 2015 la page du ferroviaire avec le déménagement des activités vers un site plus moderne à Saint-Jacques-de-la-Lande. A l’abandon, cette vaste friche industrielle de sept hectares est aujourd’hui la propriété de la ville. Alors que le foncier se fait rare, cette dernière souhaite en faire un prolongement du quartier EuroRennes en y construisant des logements et des bureaux. Mais aussi « un quartier des industries créatives et culturelles, un lieu de surprises et d’étonnement », indique la maire Nathalie Appéré.

La première pierre de ce projet encore un peu flou va être posée ce jeudi avec l’ouverture du Grand Huit (lire encadré). Un nouveau lieu « familial et festif » dont la gestion a été confiée à Régis Masclet. Ce passionné d’arts forains est bien connu dans la capitale bretonne, où il fait le bonheur des petits et des grands depuis de nombreuses années avec ses carrousels et ses vieux manèges installés place Sainte-Anne ou dans les galeries des centres commerciaux Alma et Grand Quartier.

« Pas une fête foraine ni un musée non plus »

Collectionneur invétéré, cet ancien publicitaire en possède une quarantaine qu’ils stockent dans des hangars en attendant de les remettre en service. Cherchant un lieu pour les exposer, « Monsieur Manège » a donc réussi à convaincre les élus avec ce projet de lieu dédié à l’univers des arts forains. « Ce ne sera pas une fête foraine ni un musée non plus, promet-il. Plutôt un voyage vers un patrimoine, une sorte de conservatoire qui retracera cent ans d’histoire d’arts forains avec des manèges et tout un tas d’objets. »

Des concerts seront organisés en extérieur sous le kiosque. - J. Gicquel / 20 Minutes

Projet ambitieux, Le Grand Huit s’installera dans quatre grandes halles utilisées autrefois pour la réparation et la maintenance des trains. Elles serviront de lieu d’exposition pour les manèges et les décors de fête de la famille Masclet mais aussi de lieu de réparation et de formation pour des artisans ou des artistes. Sans oublier la Halle 1 qui servira de lieu de restauration dans une ambiance festive mixant cabaret et bistrot d’un autre temps.

Mais avant de voir Le Grand Huit tourner à plein régime, il faudra se montrer patient avec des travaux de plusieurs mois qui sont au programme. Cette ouverture courant juillet servira donc de mise en bouche avant d’autres ouvertures ponctuelles également prévues pendant les vacances de la Toussaint et mois de décembre.