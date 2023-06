Certains visiteurs et commerçants s’en étaient plaints : le marché de Noël de Strasbourg fermait trop tôt l’an dernier. A 20 heures ! De quoi rater quelques belles soirées avec un vin chaud (avec ou sans alcool) dans une main, une tarte flambée dans l’autre.

« Afin de permettre à toutes et tous de mieux profiter de cet événement incontournable, l’augmentation de l’amplitude des horaires du marché a été identifiée comme un axe d’amélioration par les organisateurs et les commerçants », écrivent ce vendredi la préfecture du Bas-Rhin et la mairie. En annonçant donc des évolutions !









Les horaires passent donc de 11h30 à 21 heures en semaine, comme le week-end. Soit une demi-heure de moins le matin, pour une heure de plus le soir. « A la demande de la Préfète du Bas-Rhin, la direction départementale de la sécurité publique a donc élaboré un protocole de sécurisation du marché qui permettra de concilier l’augmentation de l’amplitude horaire et un niveau de sécurité similaire à celui des éditions précédentes, indispensable à la réussite de l’événement », communiquent encore les deux entités.

Le marché de Noël de Strasbourg édition 2023 ouvrira du 24 novembre 2023 14 heures au dimanche 24 décembre 2023, 18 heures.