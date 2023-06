Voici le top 5 des jeux de société préférés des Français

Des sourires, de la mauvaise foi voire de la triche, un « j’ai gagné » triomphal et l’envie de refaire une partie ou de prendre sa revanche. Les jeux de société animent les journées pluvieuses, les après-midi trop chaudes et n’importe quelle soirée. Mais à quoi préfèrent jouer les Français et les Françaises ? Marque préférée des Français a établi le top 5* des jeux de société plébiscité dans l’Hexagone et sans surprise à la première place, on trouve le Monopoly. Un jeu auquel il ne faut pas jouer avec Philippe Pinoli, triple champion de France de Monopoly : « Les gens pensent que le Monopoly, c’est un loisir. Mais nous, quand on joue, on est sur un mode beaucoup plus agressif. Le but est de ruiner son adversaire, on ne laisse pas gagner les enfants. »

Deux autres stars des jeux de société complètent le podium : le Scrabble, qui vient de fêter ses 75 ans, et le Uno. Deux jeux qui replongent dans les années 1970 et 1980 se classent au 4e et 5e places : le Trivial Pursuit et La Bonne Paye.

Dans ce top 5 des jeux de société préférés des Français, on retrouve des valeurs sûres, installées, liées à l’enfance ou à l’adolescence, et connus de toutes et tous. Le marché du jeu de société ne se limite pas à ces locomotives, aujourd’hui les jeux à deux connaissent un fort attrait.