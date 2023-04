Dans les soirées « jeux de société », il y a ceux qui plaident pour les classiques, qui ne jurent que par le Scrabble, le Monopoly ou la Bonne paye. Et il y a les aventuriers, ceux qui veulent, sans cesse, tenter de nouvelles expériences, et qui n’ont pas peur d’apprendre de nouvelles règles. Vous êtes de ceux-là ? Vous aimez essayer de nouveaux jeux de société, vous cherchez sans cesse les dernières nouveautés ? Dans le cadre d’un article, à l’occasion du Festival du jeu de société de Montpellier (Hérault), qui a lieu samedi et dimanche au Corum, 20 Minutes est intéressé par vos témoignages.

Vous aimez dénicher des nouveautés, en matière de jeux de société, vous êtes toujours à l’affût des dernières pépites ? Vous parcourez les festivals, à la recherche des dernières créations ? Expliquez-nous pourquoi vous préférez les nouveautés aux jeux classiques.

Et dites-nous quelles sont les dernières nouveautés, en matière de jeux de société, que vous avez découvertes. Et s’il est difficile d’imposer, à vos amis et à vos proches, ces jeux dont personne n’a jamais entendu parler. Pour répondre à toutes ces questions, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous. Ces contributions serviront l’écriture d’un article. Merci infiniment pour votre participation !