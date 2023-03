Les stations de ski des Pyrénées-Orientales bouclent leur saison ce dimanche 26 mars. Plus tôt que leurs prévisions, puisque certaines d’entre elles comptaient boucler la saison à la mi-avril. Les températures élevées en ont décidé autrement. Une semaine après les Neiges catalanes, le Cambre d’Aze, Formiguères ou encore Puigmal, c’est autour de Font-Romeu, des Angles et de Porté-Puymorens de baisser le rideau blanc.

Pour autant, plusieurs d’entre elles ont battu des records de fréquentation. A l’image de Font-Romeu qui a établi un nouveau record avec 515.000 forfaits vendus. Avec des pics à plus de 16.000 skieurs par jour sur les 43 km de ski alpin du domaine (et 110 km de ski de fond). Notamment lors de la semaine de la Purissima, qui correspond aux vacances en Espagne. « On se rapproche des 12.000 skieurs/jour, avec une hausse de 7 % par rapport à notre saison record, c’est incroyable. On n’imaginait pas revivre une saison aussi dense que l’an dernier », estimait récemment Jacques Alvarez, directeur de Font-Romeu - Pyrénées 2000.









Dans la troisième station des Pyrénées françaises, le précédent record datait de la saison 2021-2022, avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros pour la station. Un montant qui n’englobe pas les très fortes retombées économiques pour l’ensemble du secteur économique. Hôtellerie et restauration ont également battu des records.