« Vous êtes au Camping du lac, en Normandie, et la propriétaire vient d’être tuée. Et, malheureusement, le meurtrier ou la meurtrière se trouve parmi vous. » Des tentes, un réchaud à gaz, des chips et des bières sur une nappe à carreaux et même un ciel gris… Tout y est. On s’y croirait. C’est dans ce décor pourtant installé dans un des salons du centre de congrès de la Croisette que 20 Minutes a été invité à jouer les détectives à l’occasion du Festival international des jeux de Cannes, ouvert jusqu’à dimanche.

Blackrock games y présente Culinario mortale, une série de sept dîners-enquêtes inédite, « développée par des scénaristes allemands qui travaillent pour Netflix », détaille sur place Damien Falkouska, l’un des responsables de ce distributeur.

Dans la peau d’une masseuse tantrique

Et c’est donc comme ça que 20 Minutes s’est retrouvé dans la peau de Francesca, une masseuse tantrique (hum hum) adepte des médecines douces, lancée malgré elle sur les traces d’un assassin ou au contraire affublée du titre de meurtrière ? Le mystère est bien sûr préservé pour les futurs joueurs. Armés d’un livret qui donne quelques informations sur chacun des personnages et relate les heures qui ont précédé le meurtre, les enquêteurs doivent lancer des conversations, des interrogatoires en fait, à peine déguisés. Car parmi eux, se cache effectivement le tueur, désigné par le hasard en piochant son propre carnet.

Il faut donc démêler le vrai du faux (le coupable a le droit de mentir, les autres non) et tenter de glaner n’importe quel indice pour se forger une conviction. Une heure trente plus tard, place au vote et à la révélation. Et ce n’est pas simple. Pour cette partie d’essai sur le scénario « Petit meurtre entre campeurs », les enquêteurs se sont complètement plantés ! Le meurtrier a berné toute la tablée. Six autres boîtes de jeu - à 19,90 € et dans lesquelles le dîner n’est pas inclus - sont encore à tester et à dévorer avec, en fonction des aventures, entre cinq et huit joueurs.

Mais « attention », prévient Damien Falkouska, Culinario mortale « est plutôt réservé aux plus de 16 ans, voire aux adultes ». Certaines situations sont coquines ou même carrément olé olé. « Tout le monde couche avec tout le monde », s’amuse-t-il. De quoi rajouter encore du sel à ces dîners à partager avant tout entre amis.