Alexandre Seba a tiré la bonne carte. En 2018, ce Montpelliérain a sorti une première version de son jeu de société fait maison, Smile Life. Cinq ans plus tard, plus de 60.000 boîtes de ce party game ultra-addictif se sont écoulées. Chez Mad Distribution, chargé de placer le titre dans les boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, c’était même le jeu le plus vendu de son catalogue, en 2022. Et pour cette nouvelle année, la manche s’annonce souriante, pour l’auteur montpelliérain : Smile Life est, pour l’instant, en rupture de stock. Une réimpression du jeu est prévue dans les prochaines semaines.

« Smile Life a bénéficié d’un effet boule de neige, confie Alexandre Seba, son créateur. Souvent, les gens jouent au jeu avec leurs amis, leur famille, et l’achètent tout de suite après, parce qu’ils se sont bien marrés. Il y a un très bon bouche-à-oreille. » Mais c’est surtout une vidéo du youtubeur Pierre Croce, qui a testé Smile Life à l’été 2020, qui a permis au jeu d’exploser. A ce jour, plus d’un million d’internautes ont visionné cette partie enflammée. « Ça a permis de franchir une étape », poursuit l’auteur montpelliérain.









« C’était, au départ, un tout petit projet ! »

Pourtant, il y a cinq ans, quand Alexandre Seba a sorti, en catimini, son jeu, il n’aurait jamais imaginé séduire des dizaines de milliers de joueurs. « C’était vraiment, au départ, un tout petit projet, lancé à 500 exemplaires ! », note-t-il. Ce jeu, le Montpelliérain l’a imaginé alors qu’il y avait pas mal de changements dans sa vie. A l’époque, bousculé par pas mal de changements dans sa vie, il a imaginé un jeu où il fallait jouer les bonnes cartes, pour donner un sens à son existence. Dans Smile Life, il faut collecter un maximum de « smiles », symboles du bonheur, en faisant des rencontres, en se mariant, en fondant une famille, en faisant des études brillantes, en décrochant le job rêvé, etc. Tout en évitant les ruptures, les licenciements ou les petits tours en prison.





Pour gagner à Smile Life, il faut collecter le plus de "smiles" possible. - Smile Life

Pour Alexandre Seba, la pioche a été bonne. Aujourd’hui, en tant qu’auteur et éditeur, il vit de son jeu. Ce qui est loin d’être facile, dans un secteur « très concurrentiel, assure le Montpelliérain. Il y a énormément de nouveautés qui sortent, en permanence. Souvent, avec de gros éditeurs. Alors forcément, ça n’accroche pas dans les premières semaines, on passe, malheureusement, au suivant… Que Smile Life ait réussi à se faire une place, c’est vraiment cool. » Pour relancer la curiosité des joueurs, Alexandre Seba a sorti trois extensions à son jeu de cartes, ces dernières années : Trash, pour les amoureux d’humour noir, Apocalypse, où le monde s’écroule, et Girl Power. Et la prochaine étape, pour l’auteur montpelliérain, c’est la traduction du jeu, pour une diffusion à l’international.