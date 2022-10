Des cris, des bras levés, des voix cassées et au final… Une grande frustration causée par la sensation – voire la certitude – d’avoir été floué, spolié, sacrifié sur l’autel de la tricherie. Cela ne vous rappelle rien ? Sans doute une partie de blind test, au cours de laquelle vous avez vigoureusement contesté la décision de l’arbitre refusant de vous accorder le point, alors que vous êtes persuadé d’avoir hurlé la bonne réponse en premier.

Cette fois, plus de triche possible. Direction le centre de loisirs Exalto à Dardilly, aux portes de Lyon, qui propose depuis un mois une nouvelle activité : le blind test à reconnaissance vocale. Pour les joies du reportage (et aussi parce que l’on déteste perdre au blind test), nous avons testé le jeu.

Rendez-vous dans un petit salon intime pouvant accueillir 8 ou 14 personnes, selon les besoins. Un téléphone par participant, des équipes à constituer – à moins que votre âme de compétiteur ne vous incite à jouer en solo – et un avatar à adopter. A l’heure du choix entre Mylène Farmer, Beyoncé, Freddy Mercury ou Carlos, nous avons finalement opté pour la coupe au bol de Mireille Matthieu. Plus facile pour déstabiliser l’adversaire d’un bon fou rire.

Play-lists variées, différents niveaux de difficulté

La règle est simple : toucher l’écran du smartphone et parler, même si l’on peut s’empêcher de crier et de se lever d’un bond du canapé. La réponse est directement enregistrée dans l’application. La machine, impartiale, départage les meilleures réponses au centième de seconde près. Quant au nom du vainqueur, il s’affiche directement sur l’écran géant de la pièce. Imparable. Avec à la clé, 10 points pour la bonne réponse et jusqu’à 10 points de bonus de rapidité si vous trouvez en moins de 5 secondes. Pour chaque manche, 15 chansons à deviner. « Il y a 70 play-lists différentes avec pour chacune d’entre elles, cinq niveaux allant des plus gros tubes à des titres plus confidentiels, explique Luc Peyre gérant du multiplexe de loisirs. Le catalogue contient également des play-lists plus insolites comme les chanteurs à lunettes ou à moustache. »

La partie est lancée. Pour commencer, on décide de s’échauffer sur « Les moins de 30 ans », histoire de faire plaisir à la seule enfant de la salle. Seulement voilà, panne sèche totale. Impossible de reconnaître un artiste. Vegedream, Ninho, Naps, Soolking… « Ils chantent tous pareil ! » Nous voilà dépassés, pour ne pas dire complètement largués. Conscients d’avoir basculé dans la catégorie des « has been » en moins de deux minutes, on décide de se rassurer sur les « dessins animés des années 80-90 ». Beaucoup plus à notre portée. L’ambiance monte d’un cran. Rapidement. Diablement. Les réponses fusent, les rires aussi. Les refrains sont chantés à tue-tête. Place aux années 80.

Le nez fixé sur l’écran, le doigt tapant sur son smartphone, Fred en bafouille et finit par se faire rapidement damer le pion par sa voisine. Mireille Matthieu a été la plus rapide. « Je suis en stress, rigole-t-il. Je bégaie avant de sortir la réponse, je ne supporte pas la pression. ». Chanson suivante. Il faut se reconcentrer. « Je l’avais », hurle tout à coup Fabrice alors que le prénom de Nadia s’affiche sur l’écran. « Tu n’as pas dû appuyer sur l’écran du téléphone », lui répond-elle d’un éclat de rire. Certainement. La machine ne se trompe jamais.

« Tout le monde y trouve son compte »

Cette fois, on tente les musiques de films en niveau 3. « Ça commence à se corser », prévient l’ordinateur. Pas facile de répondre en mois de cinq secondes. Il faut faire appel à ses souvenirs, prendre davantage le temps d’écouter les notes qui s’égrainent. « La folie des grandeurs », tonne Fabrice. « Ça y est, j’ai mis 10 points », s’esclaffe-t-il triomphant avant de provoquer l’hilarité. « C’est vraiment bien car tout le monde y trouve son compte. C’est diversifié. A un moment ou un autre, même si l’on n’est pas le plus rapide, on finit forcément par mettre des points », abonde Diane qui se prend, elle aussi, au jeu. Difficile de résister, à vrai dire.

Les minutes défilent vite, trop vite. A l’heure de jeu, notre hôte ouvre la porte pour nous indiquer que la partie est finie. Retour sur terre un peu brutal. On quémande quelques secondes supplémentaires afin de passer les neuf titres restant de la play-list en cours. Histoire de ne pas finir sur une note inachevée. « Je n’ai pas vu le temps passer alors la fin est abrupte », juge Fabrice. L’adrénaline est encore loin d’être retombée.

Pas le temps de découvrir les résultats, ni le classement final. Dehors, un autre groupe attend son tour. « On aimerait avoir un décompte pour se préparer, la fin est un peu frustrante », ajoute Nadia qui valide toutefois l’expérience. « C’est vraiment prenant, on a tout de suite envie de recommencer », glisse-t-elle. Fred est lui aussi conquis. « C’est hyper encadré, plaisant. Je préfère jouer comme ça qu’une partie à main levée, à l’arraché, qui vire généralement à l’anarchie. » « Le côté intimiste apporte un vrai plus », appuie Diane. Remis de nos émotions ? A l’heure du bilan, le lendemain, la partie est encore dans tous les esprits. « J’ai rêvé du blind test ! J’appuyais sur le bouton et je n’arrêtais pas de répéter "Vianney ? Vianney, VIANNEY !" mais la machine ne m’écoutait pas », confesse Nadia. Envoûtant, vous dit-on…