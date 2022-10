Si le blocage des raffineries semble se résorber peu à peu, c’est toujours la course, pour remplir son réservoir d’essence. Et puis, c’est cher l’essence. Et en plus, la bagnole, c’est pas super écolo. Pour les vacances, 20 Minutes a déniché pour les Montpelliérains cinq activités à faire avec les enfants, en famille, en ville, en laissant votre véhicule au garage.

Dans la bulle de l’auteur de BD Lewis Trondheim

Lewis Trondheim est le prestigieux invité de la médiathèque Pierresvives, à la Mosson. Le Montpelliérain, l’un des auteurs de BD les plus prolifiques de ces dernières années, propose aux visiteurs une immersion dans son univers, avec l’exposition Lewis Trondheim fait des histoires. Le créateur de Lapinot ou du Roi Catastrophe, qui a réinventé Mickey et Donald en 2016 et 2018, dévoile des dizaines de documents (des planches, des illustrations, des carnets…), qui permettent d’entrer dans sa gymnastique artistique.

« Avec une implication inédite de l’auteur, cette toute première exposition qui lui est consacrée présente l’ensemble des composantes de l’univers artistique de Lewis Trondheim, de l’apprentissage du dessin jusqu’aux réflexions que lui inspire notre monde contemporain », se réjouissait, lors de la création de l’exposition, en 2020, Pierre Lungheretti, le directeur de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

A Pierresvives. Entrée libre. Du mardi au samedi, 10 heures à 19 heures, jusqu’au 28 janvier.

Ligne 3 du tramway, arrêt Hôtel du département, et bus 19 en direction Pierre de Coubertin, arrêt Lycée De Vinci. Ou Ligne 1 du tramway, arrêt Halles de la Paillade, et bus 19 en direction de l'Hôtel du département, arrêt Lycée De Vinci.





A Planet Océan, on fête toutes les étoiles

Vos bambins ont peut-être toujours rêvé d’être des stars. C’est peut-être l’occasion de toucher ce rêve du doigt, à Planet Ocean. Pendant les vacances de la Toussaint, le complexe montpelliérain, qui regroupe un aquarium et un planétarium, propose des tas d’animations sur les étoiles : les étoiles de mer et les étoiles célestes. Les premières, véritables anges des océans, seront observables de près par les enfants, guidés par des spécialistes de la vie marine, tous les jours de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

Leurs cousines très, très, lointaines, les étoiles célestes, seront, elles aussi, observables comme jamais, au Dôme planétaire, tous les jours de 11 heures à 17h30. Enfin, la Compagnie des Contes étoilés proposera, ce samedi et ce dimanche, à 11 heures et 14 heures, un spectacle de marionnettes, accompagné d’un orchestre, qui aborde avec malice écologie et astronomie.

A Planet Ocean. Animations comprises dans le prix de l’entrée.

Ligne 1 du tramway, arrêt Place de France.

Une fête foraine à la Halle Tropisme

La Halle Tropisme, c’est the place to be, à Montpellier. On peut y boire des coups, manger un bout, chiner, assister à des concerts, rencontrer des artistes dans leurs ateliers, etc. Et faire un petit tour de manège ! Régulièrement, pendant les vacances de la Toussaint, ce haut lieu de la culture accueillera une grande fête foraine. Avec une pêche aux canards, des petits tours de bateaux à hélices dans une piscine, des manèges, des barbes à papa, etc. « Pendant le festival Mosaïque Gipsy Bohème [du 28 septembre au 2 octobre], nous avons invité des forains à installer des manèges et des animations. Devant le succès rencontré, nous leur avons proposé de rester. Et ils ont accepté ! », se réjouit la Halle Tropisme, qui prendra des airs de Fête à Neu-Neu, pendant les vacances.

A noter, la Halle Tropisme accueille de nombreuses animations pour les enfants, à l’occasion du festival Bruxellisme, dédié à la Belgique, du 28 au 30 octobre.

A la Halle Tropisme. Ce dimanche, de 10 heures à 14 heures. Le 28 octobre à 17 heures, le 29 octobre à 14 heures, et le 30 octobre à 10 heures, à l’occasion du festival Bruxellisme.

Ligne 2 du tramway, arrêt Mas Drevon. Ou bus 11, arrêts Mas de Merle ou Gouara.









Un festival pour les tout-petits

A Montpellier, on pense, aussi, aux enfants en bas âge. Du 1er au 30 novembre, la ville accueille le Festival de l’éveil des tout-petits, dédié aux bambins de 0 à 6 ans. Pendant un mois, des tas d’ateliers de motricité, de peinture, de cuisine ou de lecture, des contes, des jeux, des spectacles ou des séances de sport seront proposés aux jeunes parents et à leurs enfants, dans les Maisons pour tous, les crèches municipales, dans les musées et les médiathèques de la ville. Tout est gratuit, ou à des prix très bas.

Parmi les temps forts de l’événement, un opéra pour les bébés jusqu’à 3 ans, au musée Fabre, le 5 novembre à 10h15 et 11 heures. « Sensibiliser notre jeunesse aux arts, à la culture et à la connaissance dès le plus jeune âge, participe à lutter efficacement contre les inégalités sociales en matière de développement et d’épanouissement », assurent Michaël Delafosse (PS), le maire de Montpellier, et son adjointe Tasnime Akbaraly. C’est le Pôle Petite Enfance de la ville qui porte ce festival, dont ce sera la première édition.

Partout en ville. Du 1er au 30 novembre.