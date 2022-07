« Je vole, Jack. » Avec l’Overboat, comme Kate Winslet dans Titanic, vous aurez l’impression de planer au-dessus de l’eau. Leonardo Di Caprio (et le naufrage) en moins. Cet engin made in France d’un nouveau genre, imaginé par la société Neocean à Sète (Hérault), est désormais proposé à la location sur la Côte d’Azur. 20 Minutes a pu tester les nouvelles sensations de glisse offertes par ce mini-catamaran électrique aux faux airs de jet-ski.

En plus de son parti pris « green », sans énergie fossile, l’Overboat surfe sur la tendance des foils, ces ailes sous-marines qui lui permettent de s’élever de 80 cm lorsqu’il s’élance. Merci la portance, qui fait déjà voler les avions. Résultat : une sensation agréable de vitesse, malgré ses 15 nœuds maximum (près de 28 km/h, contre jusqu’à 100 km/h pour certains scooters des mers), mais surtout pas d’effet « tape-cul » même avec une mer animée par quelques vagues. « Il passe au-dessus et reste très stable », vante Christopher Han, le cofondateur de la société Riviera boat club qui les loue à Mandelieu-la-Napoule.

Grisant, les cheveux au vent

« C’est accessible à tous, à partir de 16 ans, et sans permis », poursuit le responsable. On peut même le recommander à des profils parmi les plus âgés, y compris les moins téméraires, grâce à un vrai sentiment de sécurité. Il faut juste quelques minutes pour assurer la prise en main du volant électronique (ce n’est pas un guidon) et se faire au « décollage » de l’appareil. Mais, au final, l’Overboat paraît idéal pour une balade le long des côtes sans prise de tête (avec son autonomie annoncée de 2 heures) et sans mal de dos.

C’est grisant, les cheveux au vent, et sans trop d’impact sur le milieu marin. Beaucoup plus silencieux que les embarcations à moteur thermique, il sait se faire très discret. « La coque n’étant pas dans l’eau, on ne laisse même pas de sillage derrière nous. Vous avez une sensation de liberté incroyable, mais aussi une sensation de respect. De la mer, et d’autrui », expliquait son concepteur Vincent Dufour, l’an dernier, à 20 Minutes.

« Les clients sont de plus en plus sensibles à ce genre d’arguments environnementaux. Et nous voulons montrer que le 100 % électrique à sa place dans le milieu maritime », pointe encore Christopher Han, qui propose des sorties encadrées d’1h30 (160 euros en haute saison avec plusieurs utilisateurs possibles) avec deux Overboat, et bientôt quatre. Un trimaran « vert », l’Orphie 29, aussi de conception française, figure également dans son parc de location. Pour des promenades en toute tranquillité.