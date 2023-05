Le suicide du jeune Lucas, la découverte du corps de Rose... Deux actualités sordides ont de nouveau attiré la pire des lumières sur les Vosges ces dernières semaines. « Et l'affaire du Petit Grégory est loin d'être oubliée quarante ans après », ajoute Lobo EL. Le rappeur originaire de Nancy ne le nie pas : des clichés peu flatteurs collent régulièrement à ce département du Grand-Est.

Mais l'endroit ne peut-être réduit uniquement réduit à ça. Il le connaît, lui qui avait l'habitude, plus jeune, d'y passer « des jours fériés et des week-end » chez ses grands-parents. Alors le champion du monde d'impro rap « End Of The Weak » 2019 a eu l'idée d'écrire « 88Spleen » où il donne « [son] point de vue sur les Vosges ».

« Je ne fais le porte-parole de qui que ce soit. Je n'ai pas appelé le Conseil général ou personne d'autre. Ce n'est pass une description mais simplement une pensée à mes Vosgiens qui ne sont pas mis sur la carte », précise Lobo EL en dénonçant un rap souvent très centré sur les grandes métropoles, comme Paris ou Marseille. « On parle rarement des bleds et de la campagne. Là je voulais le faire, sans tomber dans le Kamini (l'auteur de « Marly-Gomont ») ! »

« Désert sentimental, c'est pas le Nevada, mais y'a des falaises à dévaler / au pied de l'édifice j'apporte mes graviers / j'ai pas la baraque à la plage, pas la baraque et pas la baraka tout court / le sang-froid dans les discours comme si j'étais né à Mirecourt », écrit notamment celui qui vient de sortir son sixième EP solo, « Iceberg ». Ou encore : « Des histoires bre-som y'en a pléthore, on connaît moins l'palmier que les platanes / l'hiver est glacial, l'été le soleil nous zlatane »

Soit des paroles qui décrivent ces Vosges à lui, sans vouloir les embellir. « Je ne dis pas que le département est formidable mais qu'on y fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais la région est belle, on peut y passer ses vacances et y être très heureux », ajoute encore Lobo EL sans avoir l'ambition d'en changer l'image. « Ce serait ambitieux. Mais si certains sourient en entendant le nom de leur ville dans un titre de rap alors qu'ils ne s'y attendaient pas, ce sera déjà bien. »

Avis aux habitants de Mirecourt, Thaon, Raon, Vittel ou Epinal, on parle de vous...