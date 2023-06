Christian Dorsan, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « La petite rouge » de Benjamin Pascal, paru en avril 2023 chez Les Nouveaux Auteurs et lauréat du Prix Suspense « ça m’intéresse/Histoire »

Sa citation préférée :

« Arrêtez !!! Police, ne tirez pas ! Je suis avec un bébé !! » Le bout de chou n’apprécia guère être réveillé par des hurlements dans son oreille et se mêla au concert de cris généralisés. Un mastard à l’air peu commode et à la dégaine de mercenaire d’Europe de l’Est s’avança en pointant sur eux un M16. Il braillait en VO non sous-titrée dans un téléphone dernier cri.

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’un flic qui enquête en secret pour donner un coup de main à son ancienne équipière avec son fils en bas âge dans les bras, nous sommes déjà dans de l’inattendu. Et si vous rajoutez l’IGPN qui lui colle aux fesses suite à une bavure et une épouse jalouse à qui Rocca ment pour ne pas avoir de problèmes, vous obtenez un roman haut en couleur, loin des clichés du flic solitaire border line mais super-héros, car ce lieutenant-ci est sans doute compétent, même un peu au-dessus de la moyenne, avec le talent de se mettre en danger.

Parce que le secret d'un bon polar réside dans l'art de manier les rebondissements, Benjamin Pascal sème à chaque fin de chapitre des petits cailloux qui donnent envie de tourner la page. Un bon polar estival à déguster n'importe où et sans modération.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Une jeune ado a disparu, le lieutenant Rocca, jeune père de famille, mis à pied à la suite d'une bavure, accepte d’aider son ancienne collègue, dont la femme est jalouse, en secret. Mais voilà, comment enquêter quand on a plus de nounous, un nourrisson encombrant et l’IGPN aux trousses ?

Les personnages. Le lieutenant Rocca, son fils Yanis et sa femme Stéphanie, Wassila son ancienne équipière et son adjoint Ballard, Charron de l’IGPN ; la famille de la petite Chloé disparue, un journaliste bordélique, un jardinier chef d’une meute de loups et un chat diabétique.

Les lieux. Région parisienne.

L’époque. Actuelle.

L’auteur. Vous connaissez sa voix mais pas forcément son visage : Benjamin Pascal est doublure voix pour de nombreux films et séries. Auteur de et metteur en scène de pièces de café-théâtre, son premier roman La Petite Rouge a obtenu le Prix du Suspense 2023.

Ce livre a été lu avec l’impression d’être tombé dans un véritable piège, car une fois plongé dans la lecture, impossible de décrocher.

