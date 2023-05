KRISS55, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « Une belle vie » de Virginie Grimaldi, paru le 3 mai 2023 aux Éditions Flammarion.

Sa citation préférée :

Une paire de collants fins a une espérance de vie plus longue que mes histoires d’amour. J’aime aussi vite que je désaime.

Pourquoi ce livre ?

Parce que Virginie Grimaldi tisse le lien entre deux sœurs, mais parle plus généralement des liens fragiles entre membres de fratries.

mais parle plus généralement des liens fragiles entre membres de fratries. Parce qu’Agathe et Emma ne se sont pas choisies mais établissent une relation puissante et indispensable ; l’autrice tire le fil des souvenirs qui ont contribué à la construction du lien.

mais établissent une relation puissante et indispensable ; l’autrice tire le fil des souvenirs qui ont contribué à la construction du lien. Parce que ce livre parle aussi du temps qui passe inexorablement, des rivalités vis-à-vis des parents et de la place d’aînée ou de puînée, ces embûches faisant que leur vie n’est pas « un long fleuve tranquille ».

des rivalités vis-à-vis des parents et de la place d’aînée ou de puînée, ces embûches faisant que leur vie n’est pas « un long fleuve tranquille ». Parce que ce texte exprime une simplicité alliée à une humanité sincère. Virginie Grimaldi ajoute de l’humour : « Finalement, l’endroit où on se voit le plus vieillir, c’est sur le corps des autres. » Elle truffe les dialogues de réparties et d’autodérision : « - Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, glousse Emma - Je crois que t’as jamais dit un truc aussi con. » Ce dialogue prend tout son sens quand on sait que le titre de ce livre n’est pas son préféré !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Emma et Agathe ont grandi l’une contre l’autre. Elles se retrouvent, après cinq ans, dans la maison de vacances de leur grand-mère adorée, Mima, décédée. Cette semaine ensemble pour vider la maison sera l’occasion de tirer les fils de leurs souvenirs et de se retrouver, de réapprendre à se parler.

Les personnages. Agathe et Emma Delorme, respectivement 37 ans et 42 ans, professeur d’écoles et éducatrice. Mima, la grand-mère et leur mère. Alex, le mari d’Emma et leurs enfants Sacha et Alice. Le chat Robert Redford et le chien Monsieur Patate.

Les lieux. Principalement sur la côte basque, à Anglet.

L’époque. Hier : d’avril 1985, date de naissance d’Agathe, à décembre 2016. Aujourd’hui : une semaine en 2022, du 5 au 13 août.

L’auteur. Virginie Grimaldi est l’autrice la plus lue en 2019, 2020, 2021. Comme indiqué sur le bandeau, son livre « Il est grand temps de rallumer les étoiles » a été élu livre favori des Français en 2022. « Une belle vie » est son neuvième roman publié en neuf ans.

Ce livre a été lu avec une interrogation permanente sur ce que veut révéler le titre « Une belle vie ».

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici