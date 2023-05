La nouvelle cuvée du dictionnaire est arrivée. Quelque 150 mots font leur entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert, dévoilés par France Inter mardi. Parmi eux, de nombreuses expressions utilisées notamment dans les médias comme « complosphère », qui désigne la communauté complotiste, ou encore « nasser », qui qualifie l’action de prendre des manifestants dans une nasse.

On retrouve également des mots et expressions utilisés dans un langage courant et davantage par les jeunes. Par exemple, « bader », qui peut vouloir dire déprimer, « ghoster », quand une personne ignore complètement une autre notamment par message, avoir un « crush », c’est avoir le béguin pour quelqu’un, ou encore « être en PLS », pour « position latérale de sécurité », qui désigne le fait de se sentir mal.

Du côté des noms propres, Elisabeth Borne, Première ministre française, la philosophe Geneviève Fraisse, ou encore le fraîchement couronné Charles III font également leur entrée dans le Petit Robert.