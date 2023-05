Vous lisez souvent, plutôt des romans récents, vous aimez aussi écrire et partager vos lectures ? Rejoignez la communauté des contributeurs livres de 20 Minutes. Ce n’est pas exactement un book club, mais quand même un vrai bon groupe de passionnés.

« J’aime lire, mais aussi écrire et surtout partager, raconte Anne Denis, contributrice depuis plus d’un an. Grâce à 20 Minutes, j’ai la chance de présenter des livres que j’ai aimés pour les faire connaître à tous. Que ce soit de grands auteurs ou des auteurs moins connus à découvrir. »

« Il n’y a pas de plaisir sans partage, estime Christian Dorsan, écrivain lui-même, blogueur et contributeur de la première heure. La lecture est un plaisir qui rapproche les gens d’univers différents. Nos chroniques sont des lieux de rencontre et d’échange. »

« Donner une fiche à un livre, c’est lui permettre de voyager encore plus loin et d’atteindre le cœur de nouveaux lecteurs », ajoute Laure Manda Marie, autre pionnière du groupe. « Voilà un peu plus de trois ans que je participe et cela m’a aussi permis de faire de belles rencontres avec des lecteurs mais aussi des auteurs », précise Holly Golli. « Quand on a commencé, on ne peut plus s’en passer ! », souligne Cathy Borie, romancière elle aussi.

En mars 2017, 20 Minutes avait noué un partenariat avec 2 min books afin de se créer une communauté de lecteurs rédacteurs. Rebaptisée « 20 Minutes Books », afin de se mettre à l’heure des Bookstagram et autres Book Tok, la plateforme compte aujourd’hui près de 400 contributeurs inscrits, dont 25 sont très actifs avec, en moyenne, une fiche de livre récent mise en ligne chaque mois.

Le principe est toujours aussi simple. Après vous être enregistré sur la plateforme, vous pourrez commencer à rédiger vos fiches : égrainer la citation qui vous a mis en joie ou en émoi et toutes les raisons qui vous ont poussées à tourner chaque page dans l’attente d’un dénouement que vous n’auriez jamais imaginé… Qui sont les personnages ? Où se situe l’action ? A quelle époque. Il ne reste plus qu’à signer en vous présentant brièvement et le tour est joué.

Après la rédaction de deux ou trois fiches, vous aurez peut-être envie de rejoindre le groupe des contributeurs réguliers sur le réseau social 20 Minutes Books, un « groupe fermé », comme ils disent sur Facebook, mais tout prêt à s’ouvrir… comme un livre.