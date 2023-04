Audrey Escoin, blogueuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « L’hallali » de Nicolas Lebel, qu'elle a interviewé à l'occasion du Festival Quai du polar. Son livre est paru le 8 mars 2023 aux Éditions Le Masque.

Sa citation préférée :

Si la vengeance est un plat qui se mange froid, j’en connais qui vont bouffer du surgelé."

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’après La Capture et Le Gibier , ce 3e tome ne perd rien en qualité, loin de là. Et même si vous n’avez pas lu les précédents romans, vous vous ferez vite prendre au piège dans cette nouvelle enquête d’Yvonne Chen. Nicolas Lebel prouve qu’à chaque titre il peut nous surprendre, avec des polars atypiques, où il apporte des petites touches d’humour tout en menant l’histoire avec beaucoup de suspens et de surprises.

en qualité, loin de là. Et même si vous n’avez pas lu les précédents romans, vous vous ferez vite prendre au piège dans cette nouvelle enquête d’Yvonne Chen. Nicolas Lebel prouve qu’à chaque titre il peut nous surprendre, avec des polars atypiques, où il apporte des petites touches d’humour tout en menant l’histoire avec beaucoup de suspens et de surprises. Parce que c’est juste un plaisir fou de retrouver Yvonne Chen. Et notre héroïne est loin d’aller mieux. Elle a toujours son humour mordant et son caractère taciturne, mais je trouve qu’elle fend un peu l’armure dans ce tome. Elle se montre plus indécise, dans le doute par instants. Un peu plus fragile peut-être. Les autres personnages du roman sont tout aussi complexes et difficiles à cerner. C’est vraiment une force du roman : se méfier de tous, ne faire confiance à personne. Les ennemis d’hier pourraient bien devenir nos amis demain.

Et notre héroïne est loin d’aller mieux. Elle a toujours son humour mordant et son caractère taciturne, mais je trouve qu’elle fend un peu l’armure dans ce tome. Elle se montre plus indécise, dans le doute par instants. Un peu plus fragile peut-être. Les autres personnages du roman sont tout aussi complexes et difficiles à cerner. C’est vraiment une force du roman : se méfier de tous, ne faire confiance à personne. Les ennemis d’hier pourraient bien devenir nos amis demain. Parce que les lieux ont autant d’importance que les personnages ou l’histoire. Après avoir été coincé sur une île bretonne dans la capture, nous voilà au cœur des Vosges, dans un manoir digne d’un film hitchcockien. Les maîtres des lieux sont glacials, tout autant que le temps dehors. L’ambiance est étouffante, et ce huis clos impose une certaine tension qu’il est difficile de faire descendre. Ce roman va-t-il sonner l’hallali d'Yvonne Chen ? A vous de le découvrir.

Nicolas Lebel, vous avez fait d’Yvonne Chen un personnage original ; une femme loin des clichés glamour, elle est taciturne, torturée... En tant qu’homme, est ce facile de développer un personnage féminin et y-a-t-il une part de vous en Yvonne?

Yvonne Chen est avant tout une femme libre, délivrée des convenances, de la hiérarchie, du fardeau social. Elle assume ses envies et choisit ses devoirs selon une éthique toute personnelle, refusant toute allégeance à un/une autre. C’est un personnage volatile que les hommes qui l’entourent et qui tentent de l’attirer à eux, peinent à cerner et à contenir. J’avoue que je l’envie. J’aimerais avoir sa liberté de ton et d’action. Alors je m’emploie à laisser parler la Yvonne Chen en moi ! À voir le succès qu’elle rencontre auprès des lectrices, je crois que je ne suis pas le seul.

Dans ce roman vous placez l’intrigue au cœur des Vosges, en Alsace, dans un lieu isolé, froid et loin de tout. A quel moment s’impose le choix du lieu de vos romans ?

Dès le début, le choix de l’arène, le lieu de l’intrigue, s’impose : une île bretonne battue par les vents, un sommet glacé des Vosges, une forêt ou un quartier parisien. Chacun de ces lieux est régi par des forces propres, qu’il soit habité ou désert, accessible ou pas, organisé ou sauvage. Et ces forces vont peser sur les personnages et sur l’intrigue, et la modifier. Le choix du lieu n’est jamais anodin. Dans L’Hallali, en choisissant un château médiéval perché sur un sommet enneigé au cœur du Massif des Vosges, j’impose aux personnages un huis-clos glacé et nocturne qu’ils décrivent comme un tombeau en altitude. Ils ont raison : certains n’en redescendront jamais.

Avez-vous envisagé qu’un jour Mehrlicht, un autre de vos héros, croise le chemin de Chen ou des Furies?

Ces personnages existent dans des univers très différents. J’ai laissé Mehrlicht se reposer après cinq aventures d’abord pour changer de personnage principal, mais aussi pour écrire d’autres choses. Les enquêtes de Mehrlicht ont toujours un axe historique : l’Irlande du Nord, la Roumanie de Ceausescu, les Cours des Miracles… Avec Chen et les Furies, le lecteur bascule dans le thriller, le faux-semblant, la machination. Je ne crois pas que Chen et Mehrlicht puissent un jour se rencontrer : ils se détesteraient, c’est sûr, et saborderaient mon bouquin. Non merci.

Enfin, puisque l’on imagine bien un 4e opus de cette série, imaginez-vous déjà où nous mèneront les Furies pour la suite?

Pour l’instant, L’Hallali clôt une première trilogie des Furies, un cycle, comme on dit. On devrait les retrouver un jour… Où ? Aucune idée. Ces Furies n’en font qu’à leur tête ! Mais aujourd’hui, après le roman d’enquête avec cinq Mehrlicht puis le thriller avec trois Chen, je travaille à l’écriture d’un roman noir, une histoire sombre qui se déroule dans une prison. C’est un genre tout aussi passionnant. Ce sera mon dixième roman. Ensuite, je dois bien l’avouer, surtout parce que je reçois des menaces de ses fans et que je crains pour ma vie, Mehrlicht devrait reprendre du service…

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Les Furies, ces tueurs à gages sans foi ni loi, sont de retour et leur chef Alecto propose à Chen de participer à l’une de leurs danses. Deux frères se disputent le contrôle d’un prestigieux vignoble dans les Vosges et, d’après le commanditaire anonyme, il ne doit en rester qu’un.

Les personnages. Yvonne Chen. Alecto et les Furies. Les membres de la DGSI. Les propriétaires d’un manoir dans les Vosges. Les employés du domaine.

Les lieux. Les Vosges. Un domaine viticole.

L’époque. De nos jours, au cœur de l’hiver en janvier.

L’auteur. Né à Paris, voyageur insatiable, Nicolas Lebel a publié de nombreux romans dont cinq dans la série du capitaine Mehrlicht. En 2021, il a reçu le Prix Griffe Noire du meilleur roman policier français de l’année pour Le gibier.

Ce livre a été lu en étant l’affût des mauvais coups, des attaques, et Nicolas Lebel a su m’achever en me piégeant totalement. Une jolie réussite que ce 3e tome. On en redemande, vite une nouvelle chasse avec un 4e roman de la série ? J’espère en tout cas, les furies sont toujours en fuite !

Pour acheter ce livre sur Amazon,

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici