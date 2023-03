Saurez-vous résoudre l’énigme littéraire la plus diabolique du monde ? La Mâchoire de Caïn de l’auteur anglais Edward Powys Mathers (alias Torquemada) a été publié en 1934. Ce court roman policier de 100 pages présente une particularité : les pages sont mélangées. Et le contenu du roman en lui-même et, comment vous, dire, cryptique.

Mais si vous arrivez à les remettre dans l’ordre, et à les déchiffrer, alors peut-être comprendrez-vous qui sont les six victimes, le ou les auteurs de ces morts, et les armes du crime. Et gagnerez alors la belle récompense promise par le Livre de Poche : 1.000 euros et un an de livres.

Quatre heureux élus dans le monde

Sachez tout de même que seules quatre personnes au monde ont été jusqu’ici à la hauteur de ce puzzle littéraire. Pour vous aider à vous lancer dans le jeu, et faire de vous un homme ou une femme riche, 20 Minutes s’est essayé à l’enquête et vous livre quatre astuces fort utiles pour y voir un peu plus clair.

Pendant le confinement, La Mâchoire de Caïn a été redécouverte par les réseaux sociaux. De nombreux tiktokeurs se sont essayés (en vain) à résoudre cette redoutable énigme.